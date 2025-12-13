Advertisement
UP BJP Adhyaksh Chunav Live: कौन बनेगा भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष? आज नामांकन, पंकज चौधरी रेस में आगे

UP BJP President Nomination Live Updates: उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है. 14 दिसंबर को बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा. यहां पढ़िए यूपी बीजेपी चीफ से जु़ड़े हर अपडेट्स.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 13, 2025, 08:23 AM IST
UP BJP Adhyaksh Chunav Live: कौन बनेगा भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष? आज नामांकन, पंकज चौधरी रेस में आगे
13 December 2025
08:19 AM

UP BJP New President LIVE: कौन होगा प्रस्तावक?
प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन में प्रस्तावक के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और संगठन के प्रमुख नेता शामिल हो सकते हैं.  यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस बार प्रदेश अध्यक्ष के चयन में संगठनात्मक मजबूती, जमीनी पकड़ और व्यापक स्वीकार्यता को प्रमुख आधार बनाया है.

08:04 AM

UP BJP New President LIVE: यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद पर नामांकन की प्रक्रिया को लेकर पूर्वनिर्धारित समय में भी बदलाव कर दिया गया है.  पहले दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक नामांकन फॉर्म जमा करने का समय निर्धारित था. ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें कुछ बदलाव हो सकता है.

 

07:57 AM

UP BJP Adhyaksh Chunav Live:UP BJP प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन आज 
कल होगा नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान 
पीयूष गोयल करेंगे प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान 
पंकज चौधरी का अध्यक्ष बनना तय- सूत्र 

07:46 AM

UP BJP President Nomination Live Updates: प्रदेश का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसका खुलासा तो चुनाव के दिन ही होगा. लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बार भी भाजपा पिछड़े या दलित वर्ग से किसी ऐसे नेता पर दांव लगा सकती है, जिसके साथ सरकार का समन्वय बेहतर रहने और संगठन का लंबा अनुभव हो.  हालांकि दावेदारों में तो कई नामों की चर्चा है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव, पूर्व एमएलसी विद्यासागर सोनकर, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री धर्मपाल सिंह और बीएल वर्मा के नाम की है। महिला चेहरे के तौर पर साध्वी निरंजन ज्योति का नाम चल रहा है। इसके अलावा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भी हरीश द्विवेदी विजय बहादुर पाठक दिनेश शर्मा का नाम चर्चा में हैं.

07:42 AM

UP BJP New President LIVE: यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन 14 दिसंबर (रविवार) को होगा, जबकि नामांकन 13 दिसंबर (आज) एक घंटे की विंडो में लिया जाएगा.  प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े भी शनिवार को पहुंचने वाले हैं.

07:34 AM

UP BJP New President LIVE: प्रांतीय परिषद के सदस्य ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में वोट देते हैं. माना जा रहा है कि 2027 विधान सभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा चेहरा चुना जाएगा, जो संगठन और सरकार के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित कर सके. 

07:28 AM

UP BJP New President LIVE:13 दिसंबर को दोपहर 1 से 2 बजे तक अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा और 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा.  राष्ट्रीय परिषद के लिए भी यहां से सदस्यों का चुनाव किया जाएगा. पार्टी ने प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं, सांसदों, विधायकों के साथ ही प्रांतीय परिषद के करीब 400 सदस्यों को लखनऊ बुला लिया है. 

07:19 AM

UP BJP New President LIVE:कौन हैं पंकज चौधरी ? 
BJP प्रदेश अध्यक्ष बनना तय !
कल होगा नए प्रदेश अध्यक्ष का होगा ऐलान 

07:06 AM

UP BJP New President LIVE:होना है18वें प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव
उत्तर प्रदेश बीजेपी के 18वें प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है. शनिवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी होनी है. लखनऊ से दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज है. 

 

07:04 AM

UP BJP President Nomination Live Updates:13 दिसंबर से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे. इसी दिन नामांकन पत्री की स्क्रूटनी और नामांकन पत्र वापसी भी होगी. 14 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा. मतदान भी उस स्थिति में कराया जाएगा जब एक से ज्यादा नामांकन दाखिल किए जाएंगे. इसी दिन नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी कर दिया जाएगा. 

07:02 AM

UP BJP New President LIVE: रविवार 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा. तय कार्यक्रम के अनुसर 13 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे. 

07:02 AM

UP BJP Adhyaksh Chunav Live:दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक नामांकन 
यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए 13 दिसंबर दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक नामांकन होगा. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है. साथ ही धर्मपाल लोधी के नाम की भी चर्चा है.

06:59 AM

BJP New President LIVE: यूपी में BJP के बहुप्रतीक्षित नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर जल्द ही विराम बस कुछ घंटों के बाद लगने जा रहा है.  यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए शुक्रवार को कार्यक्रम जारी किया गया. 14 दिसंबर को अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा. आज नामांकन है.

 

