UP BJP Adhyaksh Live Updates: पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की 'कमान', आज नाम का आधिकारिक ऐलान! बीजेपी दफ्तर पर भव्य तैयारी

UP BJP President Election Live: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रविवार (14 दिसंबर) को अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करने जा रही है. शनिवार (13 दिसंबर) को पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल किया था. अधिकारिक ऐलान रविवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में किया जाएगा. पढ़िए पल पल के अपडेट्स
Trending Photos
UP BJP President Live Updates: उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आज पंकज चौधरी अपना पदभार ग्रहण करेंगे. बीजेपी दफ्तर पर भव्य तैयारी कर ली गई है. इसके अलावा पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाओं के पोस्टर पूरे शहर में दिखाई पड़ रहे हैं.
UP BJP Adhyaksh Live Updates: पंकज बने बीजेपी के नए 'चौधरी' !
महराजगंज से गोरखपुर तक जश्न
ढोल के साथ सड़कों पर उतरे समर्थक
घरवालों को बधाई देने आ रहे लोग
पंकज बने बीजेपी के नए 'चौधरी' !
महराजगंज से गोरखपुर तक जश्न
ढोल के साथ सड़कों पर उतरे समर्थक
घरवालों को बधाई देने आ रहे लोग#UPBJP #PankajChaudhary #UPBJPNewPresident #ZeeUPUK @mppchaudhary @zeeramesh @shilparawat_sr pic.twitter.com/6K1A7bfQ2t
— Zee Uttar Pradesh Uttarakhand (@ZEEUPUK) December 14, 2025
UP BJP President Live Updates: यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर लखनऊ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया आज दोपहर में होगी. आगे का कार्यक्रम उसी समय घोषित किया जाएगा
UP BJP President Live Updates: इससे पहले शनिवार को नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहे और वह चौधरी के प्रस्तावक बने. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी उनके प्रस्तावकों में शामिल थे.
UP BJP Adhyaksh Live Updates: आज औपचारिक घोषणा
बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज दोपहर 2 बजे लखनऊ पार्टी दफ्तर में यूपी भाजपा अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी के नाम की औपचारिक घोषणा करेंगे