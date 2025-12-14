UP BJP Adhyaksh Live Updates: पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की 'कमान', आज नाम का आधिकारिक ऐलान! बीजेपी दफ्तर पर भव्य तैयारी

UP BJP President Election Live: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रविवार (14 दिसंबर) को अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करने जा रही है. शनिवार (13 दिसंबर) को पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल किया था. अधिकारिक ऐलान रविवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में किया जाएगा. पढ़िए पल पल के अपडेट्स