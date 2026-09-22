राहुल गांधी से मिले लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह, यूपी चुनाव से पहले मचा सियासी घमासान

UP Politics: लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी चौधरी सुनील सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लोकदल की सीटों और गठबंधन में उसकी राजनीतिक भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई. बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों, विपक्षी दलों के बीच समन्वय तथा लोकदल की चुनावी भूमिका पर विचार-विमर्श किया गया. चौधरी सुनील सिंह ने गठबंधन में लोकदल के सम्मान, राजनीतिक पहचान और उसकी हिस्सेदारी को लेकर अपना पक्ष रखा.