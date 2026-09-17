लखनऊ बोनट कांड में नया मोड़: महिला आयोग की एंट्री, अपर्णा यादव ने जताया ‘लव जिहाद’ का शक

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Lucknow hit and run case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार में युवती को कार से टक्कर मारकर बोनट पर घसीटने की खौफनाक वारदात ने अब एक नया रुख ले लिया है. इस मामले में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने खुद संज्ञान लेते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने शुरुआती सूचनाओं के हवाले से इस घटना को 'लव जिहाद' और पहचान छिपाकर की गई धोखाधड़ी से जोड़कर देखा है.
शादी के दबाव और पहचान छिपाने का आरोप
अपर्णा यादव ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि आरोपी ने शुरुआत में अपना हिंदू नाम बताकर युवती को धोखे में रखा और संबंध बनाए. जब महिला को असलियत का पता चला और आरोपी शहनवाज ने उस पर शादी का दबाव बनाया, तो युवती के इनकार करने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया. हालांकि, यह एक आरोप/आशंका है और पुलिस की जांच में इसकी पुष्टि होना बाकी है.
क्या है पूरा घटनाक्रम?
यह मामला 16 सितंबर की सुबह लगभग 6:30 बजे गोमतीनगर विस्तार स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर-4 के पास का है. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहनवाज और उसके सहयोगी दानिश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शाहनवाज को तो गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है.
इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें पीड़िता चलती कार के बोनट पर लटकी हुई नजर आ रही है. पीड़िता के अनुसार, बहस के दौरान जब आरोपी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, तो वह खुद को बचाने के लिए बोनट पर गिर पड़ी और वाइपर को मजबूती से पकड़ लिया. पुलिस ने इस मामले में हत्या की कोशिश सहित अन्य संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है.
अधूरी पहचान और जबरन शादी का आरोप
केस में एक नया मोड़ तब आया जब पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मुलाकात के दौरान आरोपी ने अपना फर्जी नाम ‘यश ठाकुर’ बताया था. हालांकि, पुलिस इस दावे की अपने स्तर पर पड़ताल कर रही है.
पीड़िता का यह भी कहना है कि आरोपी उस पर लगातार शादी करने का दबाव बना रहा था. राज्य महिला आयोग के समक्ष दिए गए पीड़िता के इन्हीं बयानों को आधार बनाकर अपर्णा यादव ने धोखे से पहचान छिपाने और शादी के दबाव वाले एंगल पर भी जांच के निर्देश दिए हैं.
महिला आयोग का रुख
राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने बताया कि आयोग ने घटना की गंभीरता को देखते हुए खुद संज्ञान लिया है और शीर्ष पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है. उनका मानना है कि यह मामला केवल लापरवाही से गाड़ी चलाने का नहीं है, बल्कि इसके पीछे की साजिश गहरी है. प्राथमिक तथ्यों के आधार पर उन्होंने इस वारदात में 'लव जिहाद' की आशंका जाहिर करते हुए सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की बात कही है.
हादसे से आगे बढ़ी पुलिस जांच
जनेश्वर मिश्र पार्क के पास हुई इस घटना को शुरुआत में सड़क हादसे के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि, पीड़िता के बयानों और महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद अब पुलिस सड़क दुर्घटना के साथ-साथ पहचान छिपाने और अवैध धर्मांतरण से जुड़ी धाराओं पर भी गहनता से जांच कर रही है.
इस घटना और अपर्णा यादव के बयान के बाद प्रदेश के राजनीतिक व सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर सबूत जुटाने में लगी है, जिससे पूरे मामले की अंतिम तस्वीर साफ हो सके.
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