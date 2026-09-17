लखनऊ बोनट कांड में नया मोड़: महिला आयोग की एंट्री, अपर्णा यादव ने जताया ‘लव जिहाद’ का शक

अधूरी पहचान और जबरन शादी का आरोप

केस में एक नया मोड़ तब आया जब पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मुलाकात के दौरान आरोपी ने अपना फर्जी नाम ‘यश ठाकुर’ बताया था. हालांकि, पुलिस इस दावे की अपने स्तर पर पड़ताल कर रही है.

पीड़िता का यह भी कहना है कि आरोपी उस पर लगातार शादी करने का दबाव बना रहा था. राज्य महिला आयोग के समक्ष दिए गए पीड़िता के इन्हीं बयानों को आधार बनाकर अपर्णा यादव ने धोखे से पहचान छिपाने और शादी के दबाव वाले एंगल पर भी जांच के निर्देश दिए हैं.