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लखनऊ बोनट कांड में नया मोड़: महिला आयोग की एंट्री, अपर्णा यादव ने जताया ‘लव जिहाद’ का शक

Aparna Yadav on Lucknow Hit and Run Case: गोमतीनगर विस्तार स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क के पास युवती को कार के बोनट पर घसीटने के मामले में अब महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है. उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने इसे महज सड़क हादसा न मानते हुए ‘लव जिहाद’ के एंगल से जांच की जरूरत बताई है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 17, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:15 AM IST
लखनऊ बोनट कांड में नया मोड़: महिला आयोग की एंट्री, अपर्णा यादव ने जताया ‘लव जिहाद’ का शक
Image Credit: lucknow hit and run case

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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