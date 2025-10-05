‘आई लव मोहम्मद’ विवाद के बीच सपा नेता पर भड़काऊ पोस्ट करने पर FIR, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Lucknow News: आई लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद को लेकर सियासत गर्माती जा रही है. इसी बीच समाजवादी पार्टी की नेता और प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राणा पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने का मामला दर्ज किया गया है. जानकारी के मुताबिक, 28 सितंबर को कैसरबाग थाने में महिला दरोगा सीमा यादव की तहरीर पर गुपचुप तरीके से एफआईआर दर्ज की गई.

थाना कैसरबाग के इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्र ने बताया कि तहरीर में सुमैया राणा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि लखनऊ में ‘आई लव मोहम्मद’ का पोस्टर लेकर पूरा सैलाब आएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है.”

पुलिस के मुताबिक, इस पोस्ट के जरिए मुस्लिम समुदाय को भड़काने और बरगलाने की कोशिश की गई, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका जताई गई है. वहीं, ‘आई लव मोहम्मद’ को लेकर विवाद यूपी समेत पूरे देश में तेजी से बढ़ रहा है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस जारी है.

