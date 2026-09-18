UP BJP New Team: यूपी बीजेपी ने की नए पदाधिकारियों की घोषणा, सुभाष यदुवंश बने सोशल मीडिया प्रभारी

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UP BJP: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन से जुड़ी नई नियुक्तियों की घोषणा की है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रकोष्ठ संकुल संयोजक, सह-संयोजक और सोशल मीडिया विभाग से जुड़े पदाधिकारियों की सूची जारी की है. यह नियुक्तियां ऐसे समय हुई हैं जब पार्टी प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ा रही है. हाल में बीजेपी ने क्षेत्र और मोर्चा स्तर पर भी प्रभारियों की घोषणा की थी. जारी सूची के मुताबिक ओम प्रकाश श्रीवास्तव को प्रकोष्ठ संकुल संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं संतराम यादव और डॉ. मिथिलेश त्रिपाठी को सह-संयोजक नियुक्त किया गया है.
सोशल मीडिया टीम में भी बदलाव
बीजेपी ने सोशल मीडिया विभाग के लिए भी पदाधिकारियों की घोषणा की है. सुभाष यदुवंश को सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया है. वहीं, गौरव वाष्णेय, विनीत मालवीय, अनुज चौधरी, मनोज मौर्य, निखिल सिन्हा और विवेक लवानिया को सोशल मीडिया सह-संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है.इसके अलावा जयंत शिवाच, वाई.के. शर्मा और अभिमन्यु सिंह को सोशल मीडिया सदस्य नियुक्त किया गया है.
बीजेपी ने हाल में लखनऊ में सोशल मीडिया विभाग की प्रदेश कार्यशाला भी आयोजित की थी, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संगठन की मौजूदगी मजबूत करने और सोशल मीडिया के जरिए जनसंवाद बढ़ाने पर चर्चा हुई थी.
घोषित नियुक्तियां एक नजर में
प्रकोष्ठ संकुल संयोजक: ओम प्रकाश श्रीवास्तव
सह-संयोजक: संतराम यादव, डॉ. मिथिलेश त्रिपाठी
सोशल मीडिया प्रभारी: सुभाष यदुवंश
सोशल मीडिया सह-संयोजक: गौरव वाष्णेय, विनीत मालवीय, अनुज चौधरी, मनोज मौर्य, निखिल सिन्हा, विवेक लवानिया
सोशल मीडिया सदस्य: जयंत शिवाच, वाई.के. शर्मा, अभिमन्यु सिंह
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से जारी सूची के बाद नए पदाधिकारियों को संगठन में उनकी जिम्मेदारियां संभालनी होंगी.
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