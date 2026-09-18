UP BJP New Team: यूपी बीजेपी ने की नए पदाधिकारियों की घोषणा, सुभाष यदुवंश बने सोशल मीडिया प्रभारी

UP BJP: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन से जुड़ी नई नियुक्तियों की घोषणा की है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रकोष्ठ संकुल संयोजक, सह-संयोजक और सोशल मीडिया विभाग से जुड़े पदाधिकारियों की सूची जारी की है. यह नियुक्तियां ऐसे समय हुई हैं जब पार्टी प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ा रही है. हाल में बीजेपी ने क्षेत्र और मोर्चा स्तर पर भी प्रभारियों की घोषणा की थी. जारी सूची के मुताबिक ओम प्रकाश श्रीवास्तव को प्रकोष्ठ संकुल संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं संतराम यादव और डॉ. मिथिलेश त्रिपाठी को सह-संयोजक नियुक्त किया गया है.