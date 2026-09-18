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UP BJP New Team: यूपी बीजेपी ने की नए पदाधिकारियों की घोषणा, सुभाष यदुवंश बने सोशल मीडिया प्रभारी

बीजेपी उत्तर प्रदेश ने अपने संगठन को और मजबूत करने के उद्देश्य से नए पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा जारी इस सूची में प्रकोष्ठ संकुल और सोशल मीडिया टीम के प्रभारियों, संयोजकों और सदस्यों की नियुक्तियों का ऐलान किया गया है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 18, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 02:57 PM IST
UP BJP New Team: यूपी बीजेपी ने की नए पदाधिकारियों की घोषणा, सुभाष यदुवंश बने सोशल मीडिया प्रभारी
Image Credit: UP BJP

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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