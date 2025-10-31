मोदी जैसा कोई नहीं... अभिनेत्री से महामंडलेश्वर बनीं ममता कुलकर्णी का बयान चर्चा में

Mamta Kulkarni: गोरखपुर की धरती पर उस एक्ट्रेस ने ऐसी बात कही जिसने 90 के दशक में अपने अभिनय और खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज किया था. वही ममता कुलकर्णी अब मायानगरी की चमक-दमक से दूर संन्यास के मार्ग पर हैं. उनका नाम अब महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी के रूप में जाना जाता है. हाल ही में गोरखपुर में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने ऐसा प्रधानमंत्री न पहले देखा है.. न आगे देखने की उम्मीद है.

‘मोदी से बेहतर कोई नहीं’

ममता कुलकर्णी ने कहा कि उन्होंने आज तक नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं देखा. उनके अनुसार मोदी जी न सिर्फ एक कुशल नेता हैं बल्कि भारत को नई दिशा देने वाले व्यक्ति भी हैं. ममता बोलीं.. देखिए, मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री न मुझे पहले दिखा, न भविष्य में दिख रहा है. वह इंसान हैं, परमेश्वर नहीं, पर जो भी कर सकते हैं, अपनी पूरी निष्ठा से करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि जो भी उनसे बेहतर काम करने की क्षमता रखता है, उसे आगे आकर दिखाना चाहिए. फिलहाल देश में ऐसा कोई नहीं दिखता जो नरेंद्र मोदी की जगह ले सके. ममता के अनुसार आने वाले पांच-छह सालों तक प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई नेता नजर नहीं आएगा.

राम मंदिर का जिक्र और हिंदुत्व की बात

ममता कुलकर्णी ने इस बातचीत में राम मंदिर का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तब कई लोग सवाल करते थे कि आखिर राम मंदिर कब बनेगा. लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने वह काम भी पूरा किया. ममता ने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व के लिए जो भी जरूरी है.. मोदी जी उसे धीरे-धीरे पूरा कर रहे हैं. उनका हर कदम सुनियोजित और सोच-समझकर उठाया जाता है.

फिल्मी दुनिया छोड़ चुनी अध्यात्म की राह

कभी बॉलीवुड में ग्लैमर का दूसरा नाम रही ममता कुलकर्णी ने अब पूरी तरह से अध्यात्म का रास्ता चुन लिया है. वह अब खुद को एक सन्यासी के रूप में देखती हैं और धर्म प्रचार में लगी हैं. ममता का कहना है कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा और समझा है. अब वह केवल आध्यात्मिक शांति और ईश्वर की साधना में लीन हैं.

विवादों से भरा रहा ममता का फिल्मी जीवन

ममता कुलकर्णी का जीवन हमेशा सुर्खियों में रहा. एक समय वह बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में गिनी जाती थीं. ‘करण-अर्जुन’, ‘बाजी’, ‘सपने साजन के’ और ‘चरणों की सौगंध’ जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई थी. लेकिन बाद में उनका नाम कई विवादों से जुड़ गया. सबसे बड़ा विवाद तब सामने आया जब उनका नाम गैंगस्टर छोटा राजन के करीबी विक्की गोस्वामी से जोड़ा गया. विक्की पर ड्रग्स की तस्करी के आरोप लगे और 2,000 करोड़ रुपये के ड्रग्स मामले में ममता का नाम भी आया. हालांकि ममता ने इन आरोपों से साफ इनकार किया और कहा कि उन्हें विक्की के कारोबार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

विक्की गोस्वामी से शादी और फिल्मों से दूरी

2013 में ममता कुलकर्णी ने विक्की गोस्वामी से शादी कर ली. इससे पहले ही उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी. उनका कहना है कि शादी के बाद उन्होंने पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन अपनाने का फैसला किया. अब वह खुद को ममता नंदगिरी के रूप में देखती हैं.. जो लोगों को धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं.

संन्यास में भी चर्चा में ममता

भले ही ममता अब फिल्मों से दूर हैं, लेकिन उनका हर बयान चर्चा में रहता है. इस बार भी नरेंद्र मोदी को लेकर उनके शब्द सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. लोगों ने उनकी बेबाकी की सराहना की है. कई यूजर्स ने कहा कि ममता कुलकर्णी भले ही अब साध्वी बन गई हों लेकिन उनकी स्पष्टवादिता अब भी वैसी ही है जैसी वह फिल्मों के दौर में हुआ करती थी.