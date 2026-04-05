Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3166536
Zee UP-UttarakhandUP Politics

सपा के गढ़ में बीजेपी को अपनों ने दिया झटका; मैनपुरी में इस्तीफों की झड़ी, संकट में स्थानीय संगठन

UP BJP: मैनपुरी जिले के विभिन्न मोर्चों और मंडलों के पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा देकर नेतृत्व को चुनौती दी है. लोकसभा चुनाव 2026 की आहट के बीच भाजपा के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Apr 05, 2026, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

mainpuri News
mainpuri News

मैनपुरी/अतुल कुमार: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश नेतृत्व ने गुरुवार रात में जिला कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए लिस्ट जारी की. इसमें पुराने पदाधिकारियों के साथ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है.  इस लिस्ट के आने के बाद बीजेपी नेताओं में असंतोष फैल गया. इसी के चलते रविवार को कई पदाधिकारियों ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर इस्तीफ़ा दिया. नगर अध्यक्ष दीपक चौहान के नेतृत्व में भाजपाइयों ने  इस्तीफ़ा दिया. 

असंतुष्ट होकर दिया इस्तीफ़ा
माना जा रहा है कि बीजेपी की नई जिला कार्यकारिणी से असंतुष्ट होकर इस्तीफ़ा दिया गया है. भाजपा जिलाध्यक्ष ममता राजपूत पर अनदेखी का आरोप लगा है. पुराने और जमीनी लोगों को सम्मानजनक पद ना देने का आरोप भी है. 

ध्यानेंद्र सिंह को जिला मंत्री बनाने पर नाराजगी
दीपक चौहान का कहना है कि कार्यकारिणी में शामिल ध्यानेंद्र सिंह उर्फ धीरू राठौर को जिला मंत्री बनाया गया है जबकि वह काफी वरिष्ठ नेता और व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष भी हैं. इसके साथ ही उनसे काफी कनिष्ठ और नए नेताओं को महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं.  इससे बीजेपी नेताओं में गुस्सा है. दीपक चौहान ने कहा कि पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है. पार्टी सम्मान से बुलाएगी तो जरूर आएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

बढ़े विवाद के बाद हाल में मैनपुरी जिला कार्यकारिणी की घोषणा हुई थी . एक सैकड़ा पदाधिकारिओं के इस्तीफा देने से सियासी हलकों में हड़कंप मच गया है. जिला स्तर के बड़े नेता इस डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस्तीफे स्वीकार किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है.

जयवीर का अखिलेश पर हमला
अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, कि अखिलेश यादव को पहले PDA की सही परिभाषा तय करनी चाहिए, वह इसे रोज़ बदलते हैं. यूपी में जंगल राज हटाने के 10 साल पूरे हो जाएंगे. वह बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन सत्ता में नहीं आएंगे. पश्चिम बंगाल चुनाव पर उन्होंने कहा, "हम वहां बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। PM मोदी को वहां भी जनता का सपोर्ट मिलेगा, जैसा उन्हें हर जगह मिला है.

झांसी शराब पीने के लिए पैसे ना देने पर पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी को उतारा मौत के घाट

अखिलेश की 'अम्बेडकर भक्ति' पर BSP का तंज: कभी मुलायम सिंह की जयंती मनाई नहीं, अब दलितों को बेवकूफ बनाने का खेल शुरू

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Mainpuri BJPBJP mainpuridistrict executive committee

Trending news

Mainpuri BJP
सपा के गढ़ में बीजेपी को अपना का झटका, लगी इस्तीफों की झड़ी, संकट में स्थानीय संगठन
Gorakhpur News
गोरखपुर को विकास की बड़ी सौगात, युवाओं से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
Shahjahanpur News
शाहजहांपुर में धार्मिक भावनाओं पर विवाद, रील बनी वजह, युवकों से मंगवाई गई माफी
Farrukhabad-kannauj News
शहर कोतवाल को 7 दिन की सजा:पुलिस विभाग में मचा हड़कंप,कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर गाज
Azamgarh news
आजमगढ़ में सनसनी! दोस्त ही बना कातिल, मुठभेड़ में घायल कर पुलिस ने दबोचा आरोपी
Jhansi Crime
शराब के लिए पैसे न देने पर पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी को उतारा मौत के घाट
Akhilesh Yadav
बेवकूफ बनाना बंद करें अखिलेश,पिता की विरासत भूल अब आंबेडकर के नाम पर ढोंग शुरू- बसपा
Ansar ahmad
प्रयागराज हादसे में प्रशासन की कार्रवाई, मृतकों के परिजनों को देनी होगी आर्थिक मदद
cm yogi
अब नहीं रोएंगे मासूमों के माता-पिता,UP ने स्वास्थ्य सेवाओं में रचा इतिहास-CM योगी
UP ATS
यूपी एटीएस का चौंकाने वाला खुलासा, दुबई से आकिब ऑपरेट कर रहा आतंकी मॉड्यूल