सपा के गढ़ में बीजेपी को अपनों ने दिया झटका; मैनपुरी में इस्तीफों की झड़ी, संकट में स्थानीय संगठन

मैनपुरी/अतुल कुमार: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश नेतृत्व ने गुरुवार रात में जिला कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए लिस्ट जारी की. इसमें पुराने पदाधिकारियों के साथ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है. इस लिस्ट के आने के बाद बीजेपी नेताओं में असंतोष फैल गया. इसी के चलते रविवार को कई पदाधिकारियों ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर इस्तीफ़ा दिया. नगर अध्यक्ष दीपक चौहान के नेतृत्व में भाजपाइयों ने इस्तीफ़ा दिया.

असंतुष्ट होकर दिया इस्तीफ़ा

माना जा रहा है कि बीजेपी की नई जिला कार्यकारिणी से असंतुष्ट होकर इस्तीफ़ा दिया गया है. भाजपा जिलाध्यक्ष ममता राजपूत पर अनदेखी का आरोप लगा है. पुराने और जमीनी लोगों को सम्मानजनक पद ना देने का आरोप भी है.

ध्यानेंद्र सिंह को जिला मंत्री बनाने पर नाराजगी

दीपक चौहान का कहना है कि कार्यकारिणी में शामिल ध्यानेंद्र सिंह उर्फ धीरू राठौर को जिला मंत्री बनाया गया है जबकि वह काफी वरिष्ठ नेता और व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष भी हैं. इसके साथ ही उनसे काफी कनिष्ठ और नए नेताओं को महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं. इससे बीजेपी नेताओं में गुस्सा है. दीपक चौहान ने कहा कि पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है. पार्टी सम्मान से बुलाएगी तो जरूर आएंगे.

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बढ़े विवाद के बाद हाल में मैनपुरी जिला कार्यकारिणी की घोषणा हुई थी . एक सैकड़ा पदाधिकारिओं के इस्तीफा देने से सियासी हलकों में हड़कंप मच गया है. जिला स्तर के बड़े नेता इस डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस्तीफे स्वीकार किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है.

जयवीर का अखिलेश पर हमला

अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, कि अखिलेश यादव को पहले PDA की सही परिभाषा तय करनी चाहिए, वह इसे रोज़ बदलते हैं. यूपी में जंगल राज हटाने के 10 साल पूरे हो जाएंगे. वह बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन सत्ता में नहीं आएंगे. पश्चिम बंगाल चुनाव पर उन्होंने कहा, "हम वहां बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। PM मोदी को वहां भी जनता का सपोर्ट मिलेगा, जैसा उन्हें हर जगह मिला है.

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