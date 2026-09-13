मायावती ने की सेहत पर अफवाहें खारिज: बोलीं- 'मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, आकाश आनंद भ्रम फैलाना बंद करें'

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Mayawati News: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने रविवार को लखनऊ में प्रेस वार्ता कर अपने अस्वस्थ होने की खबरों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया. इसके साथ ही उन्होंने पार्टी से निष्कासित पूर्व राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद पर करारा हमला बोला. मायावती ने आरोप लगाया कि आकाश अभी भी अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने ससुर व पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ के इशारे पर चल रहे हैं. मायावती ने बसपा कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को लेकर पूरी ताकत से जुट जाने का आह्वान किया.
'बीमारी की खबर अफवाह, फोन कॉल पर जताया संदेह'
मायावती ने स्पष्ट किया कि निष्कासित लोगों द्वारा कार्यकर्ताओं के बीच उनके बीमार होने का भ्रम फैलाया जा रहा था. शनिवार रात अपने आवास पर आए एक फोन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी इंचार्ज आलोक कुमार के फोन पर आकाश आनंद की कॉल आई थी, जिसमें उन्होंने मायावती का हाल-चाल पूछा और बात छिपाने को कहा. मायावती ने कहा कि इस कॉल की मंशा गलत भी हो सकती है और यह सोचने का विषय है कि ऐसी बातें क्यों फैलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि आकाश आनंद अभी भी अपने दिमाग से काम नहीं कर रहा है. वह अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के दिमाग से काम कर रहा है।''
मायावती ने कहा कि पार्टी और मूवमेंट के हित में हाल के दिनों में उनके द्वारा लिए गए कड़े फैसलों से बसपा को लाभ ही हुआ है, नुकसान नहीं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे पार्टी मूवमेंट में हमेशा पूरी तरह जुटे रहें और आगामी चुनाव की तैयारियों में युद्ध स्तर पर लग जाएं.
BSP में संगठनात्मक रीसेट शुरू
पार्टी को 3 सेक्टरों में बांटने और मुख्य सेक्टर प्रभारी पद खत्म करने का ऐलान बताता है कि बसपा अब नए संगठनात्मक मॉडल पर काम कर रही है.
तीन सेक्टरों में विभाजन
संगठन का काम युद्ध स्तर पर चलाने के लिए पूरे देश को तीन सेक्टर में बांटा गया है.बसपा प्रमुख ने बताया कि तीन सितंबर को पार्टी की बैठक बुलाई गई थी, जो काफी लंबी चली. इसमें संगठन के काम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए पार्टी को तीन सेक्टर में बांटने का फैसला लिया गया. उन्होंने बताया कि पहले सेक्टर में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को रखा गया है, जिसकी जिम्मेदारी उनके दिशानिर्देश में देखी जा रही है. अन्य क्षेत्रों को भी अलग-अलग सेक्टर में बांटा गया है. संबंधित सेक्टरों के केंद्रीय सेक्टर प्रभारी दिल्ली जाकर अपनी रिपोर्ट देते रहेंगे.
पद समाप्त
'मुख्य सेक्टर प्रभारी' का पद पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है. अब सभी केंद्रीय सेक्टर प्रभारी सीधे पार्टी उपाध्यक्ष आनंद कुमार को रिपोर्ट देंगे, जो प्रगति रिपोर्ट मायावती को सौंपेंगे.
आनंद कुमार की भूमिका और मजबूत
मायावती ने साफ किया कि पार्टी के उपाध्यक्ष आनंद कुमार सीधे उन्हें रिपोर्ट देंगे और संगठन की प्रगति पर नजर रखेंगे. इसे BSP में आनंद कुमार की बढ़ती ताकत के रूप में देखा जा रहा है.
आकाश अध्याय लगभग बंद होने का संकेत
हाल में निष्कासन, फिर अशोक सिद्धार्थ का राजनीतिक संन्यास और अब यह बयान-इन घटनाओं को जोड़कर देखें तो संदेश है कि बसपा फिलहाल आकाश आनंद से दूरी बनाकर आगे बढ़ना चाहती है.
2027 की तैयारी का संदेश
मायावती ने कार्यकर्ताओं से "युद्ध स्तर पर चुनावी तैयारी" करने को कहा. यानी पूरा फोकस अब संगठन मजबूत करने और 2027 के चुनाव पर है.
ब्रिक्स सम्मेलन और विदेश नीति का किया समर्थन
मायावती ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स (BRICS) सम्मेलन के 140 पैराग्राफ वाले दिल्ली घोषणापत्र का स्वागत किया. उन्होंने इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत बताते हुए पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में आतंकवाद पर भारत के रुख और फिलिस्तीन मुद्दे पर दो-देश समाधान के समर्थन को सराहा. वहीं, भारत-चीन संबंधों पर उन्होंने कहा कि सीमा विवाद को आपसी बातचीत से जल्द सुलझाया जाना चाहिए.
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