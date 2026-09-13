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मायावती ने की सेहत पर अफवाहें खारिज: बोलीं- 'मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, आकाश आनंद भ्रम फैलाना बंद करें'

BSP Chief Mayawati PC: बीते एक सप्ताह से सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने रविवार को बड़ा बम फोड़ा है. खराब स्वास्थ्य को लेकर चल रही चर्चा के बीच मीडिया के सामने आकर मायावती ने कहा कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं , मेरे अस्वस्थ होने की फैलाई जा रही बातें निराधार हैं.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 13, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 02:23 PM IST
मायावती ने की सेहत पर अफवाहें खारिज: बोलीं- 'मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, आकाश आनंद भ्रम फैलाना बंद करें'
Image Credit: mayawati

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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