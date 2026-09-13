मायावती ने की सेहत पर अफवाहें खारिज: बोलीं- 'मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, आकाश आनंद भ्रम फैलाना बंद करें'

'बीमारी की खबर अफवाह, फोन कॉल पर जताया संदेह'

मायावती ने स्पष्ट किया कि निष्कासित लोगों द्वारा कार्यकर्ताओं के बीच उनके बीमार होने का भ्रम फैलाया जा रहा था. शनिवार रात अपने आवास पर आए एक फोन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी इंचार्ज आलोक कुमार के फोन पर आकाश आनंद की कॉल आई थी, जिसमें उन्होंने मायावती का हाल-चाल पूछा और बात छिपाने को कहा. मायावती ने कहा कि इस कॉल की मंशा गलत भी हो सकती है और यह सोचने का विषय है कि ऐसी बातें क्यों फैलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि आकाश आनंद अभी भी अपने दिमाग से काम नहीं कर रहा है. वह अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के दिमाग से काम कर रहा है।''