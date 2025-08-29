 UP Politics: आकाश आनंद बने बसपा में दूसरे पावरफुल नेता, मायावती ने भतीजे को बनाया राष्ट्रीय संयोजक, पार्टी में भी कई बदलाव
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2900793
Zee UP-UttarakhandUP Politics

UP Politics: आकाश आनंद बने बसपा में दूसरे पावरफुल नेता, मायावती ने भतीजे को बनाया राष्ट्रीय संयोजक, पार्टी में भी कई बदलाव

BSP announced state president: बहुजन समाज पार्टी ने गुरुवार को संगठन में बड़ा बदलाव किया है. बसपा चीफ मायावती ने आकाश आनंद का प्रमोशन करते हुए उन्हें राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी है. वहीं बीएसपी में चार के स्थान पर छह राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं. पढ़िए और क्या बदलाव बसपा में हुए हैं.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 29, 2025, 09:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BSP news
BSP news

विशाल  सिंह/BSP News: बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है. मायावती ने आकाश का प्रमोशन करते हुए बीएसपी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है. यह पद संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मायावती के बाद आता है. आकाश दूसरे नंबर के पावरफुल नेता बसपा में हो गए हैं. अभी तक आकाश आनंद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे थे. इस नियुक्ति के साथ आकाश आनंद पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो गए हैं. इसके अलावा चार के स्थान पर छह राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं. 

क्या होगी आकाश आनंद की जिम्मेदारी?
आकाश आनंद की जिम्मेदारी सभी सेक्टर, केंद्रीय और स्टेट कोऑर्डिनेटरों और प्रदेश अध्यक्षों की काम की समीक्षा करना होगा. वह सीधे मायावती को रिपोर्ट करेंगे. यह कदम 2027 के विधानसभा चुनावों में बीएसपी की स्थिति को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

बसपा ने गुरुवार को पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में कई बदलाव किए.अब चार की जगह 6 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटरबनाए गए हैं. इसके अलावा देश के अधिकतर प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी कर दी गई है. रामजी गौतम, राजाराम, रणधीर सिंह बेनीवाल, लालजी मेधांकर, अतर सिंह राव और धर्मवीर सिंह अशोक राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं. ये सभी आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

विश्वनाथ पाल फिर बने यूपी का प्रदेश अध्यक्ष
राजाराम के साथ मोहित आनंद, अतर सिंह राव के साथ सुरेश आर्या और धर्मवीर अशोक के साथ दयाचंद को लगाया गया है. रामजी गौतम को दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार का प्रभारी बनाया गया है. मायावती ने विश्वनाथ पाल को फिर यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. राजेश तंवर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, रमाकांत पिप्पल मध्य प्रदेश अध्यक्ष, श्याम टंडन छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. बिहार का प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो और महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुनील डोंगरे को बनाया गया है.

इन्हें बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष

कर्नाटक -एम. कृष्णा मूर्ति
तमिलनाडु -पी. आनंद

केरल -ज्वाय आर. थामस
हरियाणा -कृष्ण जमारपुर

पंजाब- अवतार सिंह करीपुरी
राजस्थान -प्रेम बारुपाल

झारखंड -शिव पूजन मेहता
पश्चिम बंगाल- मनोज हवलदार

ओडिशा -सरोज कुमार नायक
आंध्र प्रदेश -बंदेला गौतम

तेलंगाना -इब्राम शेखर
गुजरात -भगूभाई परमार

हिमाचल प्रदेश -विक्रम सिंह नायर
जम्मू कश्मीर -दर्शन राणा

चंडीगढ़ -बृजपाल
उत्तराखंड -अमरजीत सिंह

CM Yogi Kashi VIsit: वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर सीएम योगी, बाढ़ राहत कार्यों का लेंगे जायजा, आतंकी घुसपैठ के मद्देनजर अलर्ट पर प्रशासन

BSP Review meeting: भतीजे आकाश ने छुए बुआ के पैर, मायावती ने सिर पर हाथ रख दिया आशीर्वाद

 

TAGS

Akash AnandBSPmayawatiUP NewsBSP announced state president

Trending news

Akash Anand
आकाश आनंद बने BSP में दूसरे पावरफुल नेता, मायावती ने भतीजे को बनाया राष्ट्रीय संयोजक
Gorakhpur Weather today
गोरखपुर समेत इन जिलों में होगी घनघोर बारिश, मॉनसून को लेकर आया ये बड़ा अपडेट
Chamoli Cloudburst News
देवाल के मोपाटा और रुद्रप्रयाग में बादल फटा,पति-पत्नी लापता, मलबे में दबे कई जानवर
UP Encounter
माफ कर दो बाबूजी....गोली लगते ही गिड़गिड़ाया चैन स्नैचर, गाजियाबाद पुलिस ने धर दबोचा
cm yogi in kashi
वाराणसी दौरे पर सीएम योगी, बाढ़ राहत कार्यों का लेंगे जायजा, हाई अलर्ट पर प्रशासन
weather in uttarakhand
बादल फाड़ तबाही-लैंडस्लाइड-बारिश से बेहाल उत्तराखंड,4 जिलों में घनघोर बारिश का अलर्ट
UP Rain Alert
यूपी में गर्मी-उमस से हाहाकार,उरई में पारा 37℃ के पार,अगले 24 घंटों में झमाझम बारिश
UP New Education policy
UP में अब इतने किमी की दूरी वाले उच्च प्राथमिक स्कूलों का भी होगा विलय, आदेश जारी
Mathura News
84 लाख योनियों में कैसे मिलता है मनुष्य का जन्म... प्रेमानंद महाराज ने बताया रहस्य
UP Home guard
यूपी में निकलेंगी 50 हजार होम गार्डों की नौकरी! भर्ती की उम्र सीमा भी बढ़ेगी
;