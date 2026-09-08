BSP Power Shift: बसपा में आकाश आनंद आउट, छोटे भाई ईशान आनंद बने 15 राज्यों के मुख्य सेक्टर प्रभारी

UP Politics: बहुजन समाज पार्टी (BSP) में बड़ा सांगठनिक फेरबदल हुआ है. बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पदों से हटाने के बाद अब उनके छोटे भाई ईशान आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. ईशान आनंद को मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर देश के करीब 15 राज्यों में पार्टी संगठन के समीक्षा की कमान दी गई है. सोशल मीडिया पर आकाश समर्थक उनकी वापसी का ट्रेंड चला रहे हैं, तो वहीं 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में मायावती की हाई-लेवल मीटिंग पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं.