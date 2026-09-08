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BSP Power Shift: बसपा में आकाश आनंद आउट, छोटे भाई ईशान आनंद बने 15 राज्यों के मुख्य सेक्टर प्रभारी

BSP Organizational Changes 2026: मायावती ने अपने उत्तराधिकारी समझे जाने वाले आकाश आनंद को एक बार फिर संगठन से साइडलाइन कर दिया है और उनकी जगह उनके छोटे भाई ईशान आनंद की धमाकेदार एंट्री कराई है. वहीं आकाश के इस तरह अचानक बेदखल होने के पीछे उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की भूमिका को जिम्मेदार माना जा रहा है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 08, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:08 AM IST
BSP Power Shift: बसपा में आकाश आनंद आउट, छोटे भाई ईशान आनंद बने 15 राज्यों के मुख्य सेक्टर प्रभारी
Image Credit: UP Politics

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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