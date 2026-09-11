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रात भर संन्यास रोकने के अपनाए गए हथकंडे': अशोक सिद्धार्थ के राजनीति छोड़ने पर बोलीं मायावती,मजबूरी में दिया बयान

Mayawati on Ashok Siddharth: बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को निशाने पर लेते हुए सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. मायावती के इस ताजा बयान के बाद बसपा के भीतर और बाहर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 11, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 12:32 PM IST
रात भर संन्यास रोकने के अपनाए गए हथकंडे': अशोक सिद्धार्थ के राजनीति छोड़ने पर बोलीं मायावती,मजबूरी में दिया बयान
Image Credit: lucknow news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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