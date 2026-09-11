रात भर संन्यास रोकने के अपनाए गए हथकंडे': अशोक सिद्धार्थ के राजनीति छोड़ने पर बोलीं मायावती,मजबूरी में दिया बयान

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Mayawati Ashok Siddharth: बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ के बीच सियासी तनातनी लगातार गहराती जा रही है. आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा चुकीं मायावती ने अब उनके राजनीति से संन्यास लेने को लेकर बड़ा खुलासा किया है. मायावती ने दावा किया कि पार्टी की ओर से संन्यास लेने की सलाह दिए जाने के बावजूद अशोक सिद्धार्थ ने तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया था. उनके अनुसार, इस फैसले से पहले पूरी रात मंथन और बातचीत का दौर चला. इसके साथ ही मायावती ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए उनके नीला रंग अपनाने की राजनीति पर सवाल खड़े किए. मायावती के इस ताजा बयान के बाद बसपा के भीतर और बाहर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं.
नीले रंग की राजनीति पर पलटवार
मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी (BSP) शुरू से ही नीले रंग का इस्तेमाल अपनी पहचान और बहुजन आंदोलन के प्रतीक के रूप में करती रही है. लेकिन आजकल विपक्षी दल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जानबूझकर नीले रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जनता में भ्रम फैलाया जा सके.
सपा के 'PDA' पर हमला
समाजवादी पार्टी के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को घेरते हुए मायावती ने कहा कि विपक्षी दलों की सोच और नियत पीडीए को लेकर पूरी तरह से "दोगली" (दोहरी) है। जब भी सत्ता या हकों की बात आती है, ये दल दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की अनदेखी करते हैं.
1. सपा, कांग्रेस व अन्य विरोधी पार्टियों के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा बी.एस.पी. का शुरु से ही चला आ रहा नीला रंग अब यह इनके गले का गमछा व कपड़े पहनने से तथा स्टेज आदि में भी नीला कपड़ा इस्तेमाल करने से इनकी सर्वसमाज में से ख़ासकर ग़रीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े व अन्य…
— Mayawati (@Mayawati) September 11, 2026
अशोक सिद्धार्थ के संन्यास पर बड़ा दावा
अशोक सिद्धार्थ द्वारा राजनीति से संन्यास लेने पर मायावती ने कहा कि बीएसपी के कहने और चौतरफा दबाव के बावजूद उन्होंने तुरंत संन्यास का ऐलान नहीं किया था.मायावती का दावा है कि उनके कहने के बाद उसी दिन फैसला लेने के बजाय, रात भर संन्यास को रोकने और मामला टालने के हथकंडे अपनाए गए. जब सारे जतन और बातें बेअसर साबित हुईं, तब जाकर अगले दिन सुबह मजबूरी में अशोक सिद्धार्थ को राजनीति से संन्यास की घोषणा करनी पड़ी.
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