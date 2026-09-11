रात भर संन्यास रोकने के अपनाए गए हथकंडे': अशोक सिद्धार्थ के राजनीति छोड़ने पर बोलीं मायावती,मजबूरी में दिया बयान

Mayawati Ashok Siddharth: बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ के बीच सियासी तनातनी लगातार गहराती जा रही है. आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा चुकीं मायावती ने अब उनके राजनीति से संन्यास लेने को लेकर बड़ा खुलासा किया है. मायावती ने दावा किया कि पार्टी की ओर से संन्यास लेने की सलाह दिए जाने के बावजूद अशोक सिद्धार्थ ने तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया था. उनके अनुसार, इस फैसले से पहले पूरी रात मंथन और बातचीत का दौर चला. इसके साथ ही मायावती ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए उनके नीला रंग अपनाने की राजनीति पर सवाल खड़े किए. मायावती के इस ताजा बयान के बाद बसपा के भीतर और बाहर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं.