IAS की तैयारी से देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनने तक, जानिए मायावती के 'बहन जी' बनने का सफर

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Mayawati's life story: भारतीय राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती एक ऐसा नाम है, जिन्होंने अपने दम पर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा पूरी तरह से बदल दी. एक साधारण परिवार से उठकर दलितों की मसीहा और देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है.
मायावती का शुरुआती सफर
मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था. उनके पिता का नाम प्रभु दयाल और माता का नाम रामरती था. मायावती कुल छह भाई और दो बहनें हैं. मायावती की मां पढ़ाई नहीं की थीं, लेकिन उन्होंने अपने सभी बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में हमेशा बहुत गहरी रुचि ली और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया.मायावती का पैतृक गांव बादलपुर है, जो उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में स्थित है.
शिक्षा, अध्यापन और सिविल सेवा का सपना
उनकी शुरुआती और उच्च शिक्षा दिल्ली में ही पूरी हुई. दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने दिल्ली के ही कालिन्दी कॉलेज से एलएलबी की उपाधि ग्रहण की. इसके अलावा मायावती ने बीएड की शिक्षा भी प्राप्त की. राजनीति में कदम रखने से पहले वह दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में बच्चों को पढ़ाने का काम करती थीं. मायावती ने अपने जीवन में प्रशासनिक सेवा में जाने का भी सपना देखा था और वह भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस की परीक्षाओं के लिए भी अध्ययन कर रही थीं.
राजनीति में प्रवेश और कांशीराम का प्रभाव
लेकिन वर्ष 1977 में कांशीराम के संपर्क में आने के बाद उनके जीवन की पूरी दिशा ही बदल गई. कांशीराम से मिलने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी छोड़कर एक पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ बनने का कठिन निर्णय लिया और यहीं से उनके ऐतिहासिक राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई. कांशीराम के संरक्षण के अंतर्गत मायावती ने राजनीति के शुरुआती पाठ सीखे. वह उस समय उनकी मुख्य कोर टीम का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहीं, जब वर्ष 1984 में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की स्थापना की जा रही थी. कांशीराम के साथ मिलकर उन्होंने समाज के शोषित और वंचित वर्ग को जोड़ने का बीड़ा उठाया.
मायावती को 'बहनजी' के नाम से क्यों पुकारा गया
मायावती ने अपना सबसे पहला राजनीतिक चुनाव उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की कैराना लोकसभा सीट से लड़ा था. मायावती ने अपने जीवन में विवाह न करने का फैसला किया और वह पूरी तरह से समाज सेवा और राजनीति को समर्पित रहीं. उनके काम करने के कड़े अंदाज और जनसेवा की भावना को देखते हुए उनके समर्थक और पार्टी के लोग उन्हें प्यार से 'बहनजी' के नाम से पुकारने लगे. यह नाम आज उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा बन चुका है. राजनीति के शुरुआती दौर में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. कांशीराम की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के गांव-गांव का दौरा किया और दलितों, पिछड़ों तथा शोषितों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया. उनके इसी संघर्ष और समर्पण ने उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक कद्दावर नेता बना दिया.
सांसद के रूप में सफर
राजनीतिक जीवन में मायावती ने विधायिका के दोनों सदनों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई. वर्ष 1989 में वह देश के सबसे बड़े सदन यानी लोकसभा के लिए पहली बार सांसद के रूप में निर्वाचित हुईं. इसके बाद उनकी राजनीतिक लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई. उन्होंने वर्ष 1998, वर्ष 1999 और वर्ष 2004 में भी लगातार लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की और संसद पहुंचीं. संसद में उनके भाषण और मुद्दे हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के इर्द-गिर्द घूमते थे. वर्ष 1999 में उन्हें बहुजन समाज पार्टी संसदीय दल का नेता भी बनाया गया, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद और अधिक ऊंचा हो गया. लोकसभा के अलावा उन्होंने देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी अपनी सेवाएं दीं. मायावती वर्ष 1994 में पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुईं और संसद के उच्च सदन में भी बहुजन समाज की आवाज को पूरी मजबूती के साथ उठाया. उनके संसदीय अनुभवों ने उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से और अधिक परिपक्व बना दिया, जिससे उन्हें आगे चलकर राज्य की बागडोर संभालने में बहुत मदद मिली.
कुल कितनी बार मुख्यमंत्री बनीं?
मायावती अपने राजनीतिक जीवन में कुल चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं, जो किसी भी महिला नेता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. उनका पहला कार्यकाल 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक का रहा. इसके बाद 21 मार्च 1997 को वह दूसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं. समय के साथ उनकी पार्टी का जनाधार और अधिक मजबूत होता गया. इसके बाद उन्होंने 3 मई 2002 को तीसरी बार और 12 मई 2007 को चौथी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अपना कार्यकाल पूरा किया. वर्ष 2007 का उनका कार्यकाल ऐतिहासिक था क्योंकि इस चुनाव में बसपा ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जो सामाजिक समीकरणों का एक अनूठा उदाहरण था. मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मायावती ने कानून व्यवस्था को सुधारने और प्रशासनिक कसावट लाने पर विशेष जोर दिया. उनके शासनकाल में राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़कों, पुलों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई बड़े कदम उठाए गए.
मूर्तियों का निर्माण और उससे जुड़े विवाद
मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मायावती ने दलित महापुरुषों और संतों के सम्मान में उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में भव्य पार्कों, स्मारकों और मूर्तियों का निर्माण करवाया. इन मूर्तियों और स्मारकों में गौतम बुद्ध, संत रविदास, नारायण गुरु, ज्योतिराव फुले, साहूजी महाराज, पेरियार रामासामी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बसपा संस्थापक कांशीराम और खुद उनकी अपनी भी कई मूर्तियां शामिल थीं. लखनऊ और नोएडा में बने विशाल दलित प्रेरणा स्थल और पार्क आज भी देश-दुनिया के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं. हालांकि, इन मूर्तियों के निर्माण को लेकर मायावती काफी विवादों में भी घिर गईं. विपक्षी दलों ने जनता के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उनकी आलोचना की, लेकिन मायावती का हमेशा यह तर्क रहा कि इन महापुरुषों और संतों के इतिहास को सहेजना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है ताकि शोषित समाज को अपनी पहचान और प्रेरणा मिल सके. यह मुद्दे भारतीय राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय बने रहे.
दलितों की मसीहा और संघर्षवादी छवि
मायावती एक अत्यंत संघर्षवादी प्रवृत्ति की महिला हैं जिन्होंने जीवन के हर कदम पर पुरुष प्रधान समाज और राजनीतिक चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया. उन्होंने देश के करोड़ों दलितों, शोषितों और महिलाओं के कल्याण के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है. मायावती ने महिलाओं और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को साहस, आत्मसम्मान और धैर्य के साथ जीवन जीने का एक नया पाठ पढ़ाया है. उन्होंने हमेशा लोगों को सिखाया कि अपने अधिकारों के लिए डरकर नहीं, बल्कि डटकर मुकाबला करना चाहिए. उनके इसी मजबूत नेतृत्व ने दलित समाज में एक नई राजनीतिक चेतना को जागृत किया. आज देश का एक बहुत बड़ा वर्ग उन्हें अपनी प्रेरणा और मसीहा के रूप में देखता है. उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि इंसान के भीतर पक्का इरादा और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, तो वह विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी इतिहास रच सकता है.
मायावती के जीवन पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकें
मायावती के असाधारण व्यक्तित्व और राजनीतिक जीवन पर अब तक कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं. इनमें पहला प्रमुख नाम 'आयरन लेडी कुमारी मायावती' का है, जिसे प्रसिद्ध पत्रकार मोहमद जमील अख्तर ने लिखा है. इसके अलावा मायावती ने खुद भी अपने जीवन के अनुभवों को हिंदी भाषा में कलमबद्ध किया है, जिसमें 'मेरे संघर्षमयी जीवन' और 'बहुजन मूवमेण्ट का सफरनामा' शामिल हैं जो तीन भागों में प्रकाशित हुई हैं. वरिष्ठ पत्रकार अजय बोस द्वारा लिखी गई पुस्तक 'बहनजी : ए पोलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती' उनके जीवन पर आधारित अब तक की सबसे अधिक चर्चित और प्रशंसनीय जीवनी मानी जाती है, जिसमें उनके राजनीतिक सफर के उतार-चढ़ाव को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है. इसके अलावा भी कई लेखकों और पत्रकारों ने उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए किताबें लिखी हैं, जो भारतीय राजनीति के शोधार्थियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होती हैं.