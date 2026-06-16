2007 के 'सोशल इंजीनियरिंग' फॉर्मूले को दोहराने की कवायद

बैठकों के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मायावती ने साल 2007 के ऐतिहासिक चुनावों की याद दिलाई. उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 में जब बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तब उसमें ओबीसी समाज की बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भूमिका रही थी. पार्टी अब आगामी विधानसभा चुनाव में उसी पुराने सामाजिक गठजोड़ (सोशल इंजीनियरिंग) को फिर से जीवंत और मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांवों और कस्बों में जाकर पिछड़ों के बीच पार्टी की पकड़ को मजबूत करें.