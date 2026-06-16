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मायावती का 2027 चुनावी प्लान, OBC वोट बैंक साधने की बड़ी रणनीति, फिर चलेगा 2007 वाला फॉर्मूला

Mayawati BSP OBC Strategy 2027: बसपा प्रमुख मायावती ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए OBC समाज को साधने की रणनीति तेज कर दी है. लखनऊ बैठकों में संगठन मजबूत करने और सोशल इंजीनियरिंग पर जोर.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 16, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:13 PM IST
मायावती का 2027 चुनावी प्लान, OBC वोट बैंक साधने की बड़ी रणनीति, फिर चलेगा 2007 वाला फॉर्मूला
Image Credit: फाइल फोटो

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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