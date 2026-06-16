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UP Politics: उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. बसपा की प्रमुख और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अभी से चुनावी मोर्चा संभाल लिया है. लखनऊ में पिछले कई दिनों से चल रही मैराथन बैठकों में मायावती ने आगामी चुनावों के लिए पार्टी संगठन की तैयारियों की गहन समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरने का साफ संदेश दिया.
इस बार बसपा सुप्रीमो का पूरा ध्यान अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को फिर से पार्टी के पाले में लाने पर है. मायावती ने दोटूक शब्दों में कहा कि ओबीसी समाज का वास्तविक हित और कल्याण केवल बहुजन समाज पार्टी की नीतियों और उसकी सरकारों में ही सुरक्षित रहा है.
2007 के 'सोशल इंजीनियरिंग' फॉर्मूले को दोहराने की कवायद
बैठकों के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मायावती ने साल 2007 के ऐतिहासिक चुनावों की याद दिलाई. उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 में जब बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तब उसमें ओबीसी समाज की बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भूमिका रही थी. पार्टी अब आगामी विधानसभा चुनाव में उसी पुराने सामाजिक गठजोड़ (सोशल इंजीनियरिंग) को फिर से जीवंत और मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांवों और कस्बों में जाकर पिछड़ों के बीच पार्टी की पकड़ को मजबूत करें.
महापुरुषों के सम्मान और मंडल आयोग का जिक्र
मायावती ने पिछड़ों को साधने के लिए बसपा के ऐतिहासिक फैसलों को भी सामने रखा. उन्होंने याद दिलाया कि देश में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने में बसपा ने कितनी अहम भूमिका निभाई थी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज और नारायण गुरु जैसे सामाजिक क्रांति के अग्रदूतों को असली सम्मान बसपा ने ही दिया, जो प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन का आधार बना.
वर्तमान सरकारों पर साधा निशाना, 'मास्टर चाबी' का दिया मंत्र
मौजूदा व्यवस्था पर तीखा हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बसपा सरकार के दौरान दलितों, पिछड़ों और वंचितों के विकास के लिए जो अलग मंत्रालय, आयोग और विशेष जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई थीं, वे वर्तमान सरकारों के कार्यकाल में सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गई हैं. जमीन पर लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है.
मायावती ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरते हुए नारा दिया कि संगठन को इस कदर मजबूत किया जाए कि सत्ता की "मास्टर चाबी" एक बार फिर बहुजन समाज के हाथ में आ सके. उन्होंने साफ किया कि बिना मजबूत संगठन और ओबीसी समाज के साथ के यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, इसलिए हर कार्यकर्ता को आज से ही जन-जन तक पहुंचना होगा.