मायावती का नया दांव.. हर मंडल में बनी मुस्लिम भाईचारा कमेटी, सपा-कांग्रेस से दूरी की अपील!

UP Politics: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई चाल चली है. उन्होंने बीते बुधवार को राजधानी लखनऊ में पार्टी के ‘मुस्लिम भाईचारा संगठन’ के साथ बैठक की. बैठक में तय हुआ कि प्रदेश के 18 मंडलों में दो-दो सदस्यों वाली मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनाई जाएगी.

Edited By:  Gunateet Ojha|Last Updated: Oct 31, 2025, 11:28 PM IST
UP News: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई चाल चली है. उन्होंने बीते बुधवार को राजधानी लखनऊ में पार्टी के ‘मुस्लिम भाईचारा संगठन’ के साथ बैठक की. बैठक में तय हुआ कि प्रदेश के 18 मंडलों में दो-दो सदस्यों वाली मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनाई जाएगी. यह कमेटी गांवों और मोहल्लों में जाकर मुस्लिम समाज के लोगों से छोटी-छोटी बैठकें करेगी. इन बैठकों का मकसद मुस्लिम समाज को पार्टी से जोड़ना और उन्हें बसपा की विचारधारा से अवगत कराना है. मायावती ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि हर व्यक्ति को बसपा का सदस्य बनाएं ताकि पार्टी का जनाधार और मजबूत हो सके.

जाति और धर्म से ऊपर उठकर भाईचारा

मायावती ने बैठक में कहा कि बसपा जाति और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर समाज में भाईचारा बढ़ाने के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि जो लोग समाज में तोड़े या सताए जा रहे हैं, उन्हें एकजुट करना ही बसपा का असली मिशन है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे मुस्लिम समाज में जाकर समझाएं कि बसपा ही वह पार्टी है जो सबको समान सुरक्षा, रोजगार और सम्मान का अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. मायावती ने कहा कि हर व्यक्ति को संविधान में मिले अधिकारों के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए. यही हमारा संघर्ष है.

सपा-कांग्रेस पर साधा निशाना

मायावती ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुस्लिम समाज को सपा और कांग्रेस की बजाय बसपा को समर्थन देना चाहिए. उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों में मुस्लिम समाज ने सपा को एकतरफा समर्थन दिया था.. लेकिन फिर भी भाजपा को हराने में सफलता नहीं मिली. उनका कहना था कि अगर मुस्लिम वोट पूरी तरह बसपा के साथ आएं तो भाजपा की “घातक राजनीति” को हराया जा सकता है. उन्होंने कहा कि बसपा ही वह ताकत है जो सत्ता में आकर कानून का राज स्थापित कर सकती है जिससे हर वर्ग को न्याय और सुरक्षा मिले.

अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी

मायावती ने कहा कि बसपा संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलती है. उन्होंने कहा कि बसपा का लक्ष्य सत्ता पाना नहीं बल्कि समाज के वंचित तबकों.. दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों को बराबरी का हक दिलाना है. उन्होंने कहा कि पार्टी समान अवसर और सम्मान देने की गारंटी है. यही वजह है कि बसपा की राजनीति ‘जाति नहीं, इंसानियत’ के सिद्धांत पर आधारित है.

मतदाता सूची अभियान पर भी जोर

बैठक में यह भी तय हुआ कि पार्टी कार्यकर्ता आगामी विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान (SIR) में सक्रिय भूमिका निभाएंगे. मायावती ने निर्देश दिया कि बसपा समर्थक यह सुनिश्चित करें कि हर पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो. उन्होंने कहा कि कोई भी समर्थक मतदान से वंचित न रहे क्योंकि वोट ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. इसी से समाज में बदलाव लाया जा सकता है.

‘कानून का राज’ ही बसपा का लक्ष्य

मायावती ने कहा कि बसपा का अंतिम लक्ष्य सत्ता प्राप्त कर समाज में ‘कानून द्वारा कानून का राज’ स्थापित करना है. उन्होंने कहा कि जब तक समाज के हर व्यक्ति को न्याय, सुरक्षा, रोजगार और खुशहाल जीवन नहीं मिल जाता, तब तक बसपा का संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि गांव-गांव जाकर लोगों को बताएं कि बसपा ही वह विकल्प है जो समाज में सच्चा भाईचारा और समानता कायम कर सकती है.

