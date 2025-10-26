बसपा फिर फॉर्म में! मायावती का बड़ा चुनावी प्लान, 2027 के लिए नया समीकरण तैयार

UP Politics: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती फुल एक्शन में हैं. लगातार बैठकें कर रही हैं. पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रही हैं. मायावती 29 अक्टूबर को भी स्पेशल 82 पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही हैं. इसमें सभी मंडल से 4-5 पदाधिकारी बुलाए गए हैं. लगातार बैठक कर रही बसपा की प्लानिंग 226 सीट यूपी में जीतने की है.

2027 चुनाव को लेकर जुटीं मायावती

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं. मायावती आगामी चुनाव को देखते हुए हर कदम फूंक-फूंक कर रख रही हैं. यही वजह है कि अलग-अलग बैठकें कर मायावती पदाधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दे रही हैं. मायावती 29 अक्टूबर को भी स्पेशल 82 पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही हैं. इसमें सभी मंडल से 4-5 पदाधिकारी बुलाए गए हैं. सभी 18 मंडल से 4 से 5 पदाधिकारी शामिल होंगे. हर मंडल से मुस्लिम भाईचारा का संयोजक शामिल होगा.

226 सीट जीतने का लक्ष्‍य

साथ ही शेड्यूल कास्ट का महासचिव, दो बसपा के पुराने नेता शामिल हैं. हर बैठक में सेक्टर बूथ तक जाने का लक्ष्य रखा गया है और 226 सीट विधानसभा में जीतने का प्लान तैयार किया जा रहा है. बसपा ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए हर मंडल में मस्लिमों की जोड़ने के लिए अलग से कमिटियां बना दी हैं. इन कमेटियों में मंडल के बड़े मुस्लिम नेताओं के साथ अनुसूचित जाति के प्रमुख पदाधिकारी और सदस्यों को भी शामिल किया गया है. वहीं, सूत्र की मानें तो मंडल स्तर पर बनी इन कमेटियों के जरिए बसपा अब हर जिले और बूथ स्तर पर मुस्लिमों को जोड़ने का अभियान चलाएगी.

अक्‍टूबर महीने में चार बैठकें कीं

कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में महारैली की थी. इसमें लाखों की तादाद में लोग उमड़े थे. इस महारैली के सफल आयोजन के बाद से मायावती पूरी तरह एक्टिव हो गई हैं. इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि मायावती अक्टूबर महीने में 4 बैठकें करेंगी, जिसमें से तीन बैठकें हो चुकी हैं. चौथी और आखिरी बैठक 29 अक्टूबर को होगी. यही नहीं नवंबर महीने की शुरुआत भी मायावती बैठक के साथ करने जा रही हैं.

बामसेफ एक बार फ‍िर सक्रिय

मायावती 1 नवंबर को बैठक करेंगी. इसमें बामसेफ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे. बामसेफ कांशीराम के जमाने से एक्टिव था, लेकिन पिछले करीब 10 सालों से निष्क्रिय हो गया था. मायावती उसे इस बार फिर से सक्रिय करने में जुट गई हैं. मायावती जिस अंदाज में रैली में शामिल हुई थीं और सरकार बनाने का उन्होंने दावा किया, उस दावे को रिजल्ट में तब्दील करने के लिए यह सब बैठकें और तैयारी कर रही हैं. इस बार मायावती को लग गया है कि माहौल ठीक है, इसलिए पूरी ताकत लगा रही है.

