Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2975935
Zee UP-UttarakhandUP Politics

बसपा फिर फॉर्म में! मायावती का बड़ा चुनावी प्लान, 2027 के लिए नया समीकरण तैयार

UP Politics:  बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं. मायावती आगामी चुनाव को देखते हुए हर कदम फूंक-फूंक कर रख रही हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 26, 2025, 12:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mayawati
Mayawati

UP Politics: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती फुल एक्शन में हैं. लगातार बैठकें कर रही हैं. पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रही हैं. मायावती 29 अक्टूबर को भी स्पेशल 82 पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही हैं. इसमें सभी मंडल से 4-5 पदाधिकारी बुलाए गए हैं. लगातार बैठक कर रही बसपा की प्लानिंग 226 सीट यूपी में जीतने की है.

2027 चुनाव को लेकर जुटीं मायावती 
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं. मायावती आगामी चुनाव को देखते हुए हर कदम फूंक-फूंक कर रख रही हैं. यही वजह है कि अलग-अलग बैठकें कर मायावती पदाधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दे रही हैं. मायावती 29 अक्टूबर को भी स्पेशल 82 पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही हैं. इसमें सभी मंडल से 4-5 पदाधिकारी बुलाए गए हैं. सभी 18 मंडल से 4 से 5 पदाधिकारी शामिल होंगे. हर मंडल से मुस्लिम भाईचारा का संयोजक शामिल होगा. 

226 सीट जीतने का लक्ष्‍य 
साथ ही शेड्यूल कास्ट का महासचिव, दो बसपा के पुराने नेता शामिल हैं. हर बैठक में सेक्टर बूथ तक जाने का लक्ष्य रखा गया है और 226 सीट विधानसभा में जीतने का प्लान तैयार किया जा रहा है. बसपा ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए हर मंडल में मस्लिमों की जोड़ने के लिए अलग से कमिटियां बना दी हैं. इन कमेटियों में मंडल के बड़े मुस्लिम नेताओं के साथ अनुसूचित जाति के प्रमुख पदाधिकारी और सदस्यों को भी शामिल किया गया है. वहीं, सूत्र की मानें तो मंडल स्तर पर बनी इन कमेटियों के जरिए बसपा अब हर जिले और बूथ स्तर पर मुस्लिमों को जोड़ने का अभियान चलाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

अक्‍टूबर महीने में चार बैठकें कीं 
कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में महारैली की थी. इसमें लाखों की तादाद में लोग उमड़े थे. इस महारैली के सफल आयोजन के बाद से मायावती पूरी तरह एक्टिव हो गई हैं. इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि मायावती अक्टूबर महीने में 4 बैठकें करेंगी, जिसमें से तीन बैठकें हो चुकी हैं. चौथी और आखिरी बैठक 29 अक्टूबर को होगी. यही नहीं नवंबर महीने की शुरुआत भी मायावती बैठक के साथ करने जा रही हैं. 

बामसेफ एक बार फ‍िर सक्रिय 
मायावती 1 नवंबर को बैठक करेंगी. इसमें बामसेफ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे. बामसेफ कांशीराम के जमाने से एक्टिव था, लेकिन पिछले करीब 10 सालों से निष्क्रिय हो गया था. मायावती उसे इस बार फिर से सक्रिय करने में जुट गई हैं. मायावती जिस अंदाज में रैली में शामिल हुई थीं और सरकार बनाने का उन्होंने दावा किया, उस दावे को रिजल्ट में तब्दील करने के लिए यह सब बैठकें और तैयारी कर रही हैं. इस बार मायावती को लग गया है कि माहौल ठीक है, इसलिए पूरी ताकत लगा रही है. 

यह भी पढ़ें : जो बीत गई, सो बात गई....आजम खान बोले-अब बस लोगों की सेवा करना चाहता हूं

यह भी पढ़ें : सपा की ‘पीडीए साइकिल यात्रा’ से पंचायत चुनाव में बिगुल, गांव-गांव पहुंचेगी साइकिल, जुड़ेंगे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग!

TAGS

mayawati news

Trending news

mayawati news
बसपा फिर फॉर्म में! मायावती का बड़ा चुनावी प्लान, 2027 के लिए नया समीकरण तैयार
mirzapur news
मानसिक तनाव ने छीन ली तीन जिंदगियां,मीरजापुर में दिल दहला देने वाली वारदात
Farrukhabad news
फर्रुखाबाद के दर्जनों गांवों में दूर होगी बिजली समस्‍या, एक और नये बिजली घर की सौगात
Kanpur Dehat News
गौरव हत्याकांड खुलासा: दिवाली की रात कानपुर में दोस्तों ने ही बरसाईं थीं गोलियां
former Bjp mla sangeet som News
BJP नेता संगीत सोम का बवाली बयान बोले, बुर्के की आड़ में पनप रहा आतंकवाद-फर्जीवाड़ा
Maharajganj News
छठ महापर्व पर यूपी सरकार अलर्ट मोड में, नेपाल सीमा पर कड़ी सुरक्षा
Sambhal news
संभल हिंसा मास्टरमाइंड साटा के मकान पर नोटिस चस्पा,2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो चुकी जब्त
Aligarh Muslim University
AMU के होस्टल के कमरे में लटका मिला छात्रा का शव, मुरादाबाद की रहने वाली थी युवती
Kanpur
20 मिनट हवा में चक्कर लगाता रहा विमान, लैंडिंग के बाद लॉक हुए दरवाजे, मची अफरातफरी
President Droupadi Murmu
राष्ट्रपति मुर्मू ने किया यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन, सीएम योगी-राजनाथ सिंह मौजूद