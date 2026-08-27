/मायावती ने UP सरकार के 1 लाख नौकरियों के वादे को बताया चुनावी कदम; 69 हजार शिक्षक भर्ती और बंद स्कूलों का मुद्दा उठाया

विशाल सिंह/लखनऊ: उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर सिलसिलेवार पोस्ट कर राज्य सरकार की हालिया घोषणाओं और नीतियों पर जोरदार हमला बोला है. मायावती ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा को "चुनावी कदम" करार दिया है.