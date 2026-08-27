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मायावती ने UP सरकार के 1 लाख नौकरियों के वादे को बताया चुनावी कदम; 69 हजार शिक्षक भर्ती और बंद स्कूलों का मुद्दा उठाया

UP Politics: BSP चीफ मायावती ने रोजगार, आरक्षण और शिक्षा पर यूपी सरकार को घेरा है. उन्होंने एक लाख नौकरियों की घोषणा पर भी सवाल उठाए हैं.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 27, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:08 AM IST
मायावती ने UP सरकार के 1 लाख नौकरियों के वादे को बताया चुनावी कदम; 69 हजार शिक्षक भर्ती और बंद स्कूलों का मुद्दा उठाया
Image Credit: UP Politics

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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