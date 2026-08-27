/मायावती ने UP सरकार के 1 लाख नौकरियों के वादे को बताया चुनावी कदम; 69 हजार शिक्षक भर्ती और बंद स्कूलों का मुद्दा उठाया

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विशाल सिंह/लखनऊ: उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर सिलसिलेवार पोस्ट कर राज्य सरकार की हालिया घोषणाओं और नीतियों पर जोरदार हमला बोला है. मायावती ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा को "चुनावी कदम" करार दिया है.
1 लाख सरकारी नौकरियों पर सवाल
उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक पहले 1 लाख नौकरियां देने का फैसला देर से लिया गया एक चुनावी कदम प्रतीत होता है. यदि ये भर्तियां बिना किसी पेपर लीक या भ्रष्टाचार के समय पर पूरी होती हैं, तभी यह युवाओं के लिए सही साबित होगा.
आरक्षण के बैकलॉग पद
बसपा प्रमुख ने मांग उठाई कि सरकार एससी (SC), एसटी (ST) और ओबीसी (OBC) समाज के आरक्षित पदों के बैकलाग को भरने के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट करे.
69,000 शिक्षक भर्ती और 6,800 अभ्यर्थी
मायावती ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि 6,800 पीड़ित अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर आंदोलनरत हैं. सरकार को उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए तुरंत राहत देनी चाहिए.
30 हजार बंद सरकारी स्कूल
प्रदेश में बदहाल स्कूली शिक्षा का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने मांग की कि बंद किए गए लगभग 30 हजार सरकारी स्कूलों को सरकार तुरंत बेहतर व्यवस्था के साथ दोबारा चालू करे.
महिला सुरक्षा और निशुल्क बस यात्रा
उन्होंने कहा कि बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर देने से कहीं ज्यादा जरूरी महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता है.सरकारों को महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए सही नीयत से काम करना होगा.
1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगले छह महीने में (अर्थात विधानसभा आमचुनाव तक) एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा हालाँकि विलम्ब से उठाया गया सही किन्तु चुनावी क़दम ज़्यादा लगता है, फिर भी वे नियुक्तियाँ पेपरलीक व भ्रष्टाचार आदि के अभिशाप से मुक्त समय से पूरा हो जायें तो यह…
— Mayawati (@Mayawati) August 27, 2026
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