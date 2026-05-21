सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस, 2027 की तैयारी में बसपा, 24 मई को अहम बैठक

UP Politics News: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. यूपी की पूर्व सीएम और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है. दिल्ली प्रवास से लौटने के बाद बसपा सुप्रीमो लगातार पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर जमीनी फीडबैक ले रही हैं. अब 24 मई को होने वाली बड़ी संगठनात्मक बैठक को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया है.

जिला स्तर पदाधिकारी होंगे शामिल

सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक के प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे. माना जा रहा है कि बैठक में कई मंडलों के प्रभारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है. लंबे समय से चुनावी मैदान में कमजोर प्रदर्शन का सामना कर रही बसपा इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती.

बसपा की रणनीति सिर्फ अपने पारंपरिक जाटव वोट बैंक तक सीमित नहीं रहने वाली है. पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अन्य दलित वर्गों, पिछड़े समाज और सवर्ण समुदाय, खासकर ब्राह्मण वोटरों को जोड़ने की तैयारी में जुटी है. यही वजह है कि संगठन विस्तार और बूथ स्तर तक मजबूती पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

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बैठक में बूथ कमेटियों के गठन, जनसंपर्क अभियान, प्रत्याशियों के चयन और संगठन की सक्रियता की समीक्षा की जाएगी. पार्टी नेतृत्व पदाधिकारियों को मौजूदा राजनीतिक माहौल के हिसाब से नई रणनीति भी समझाएगा. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती अब संगठन में नई ऊर्जा भरने के मूड में हैं.

हाल के दिनों में कई पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव के संकेत भी इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं. 24 मई की बैठक बसपा के लिए सिर्फ संगठनात्मक बैठक नहीं, बल्कि 2027 की चुनावी लड़ाई का बड़ा संकेत मानी जा रही है.

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