'गिरगिट की तरह रंग बदलती है सपा'...PDA में 'P' से 'पंडित' बताने पर अखिलेश यादव पर भड़कीं मायावती

अखिलेश यादव ने क्या कहा था?

दरअसल, बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने PDA की व्याख्या करते हुए कहा था कि "जो लोग PDA की नई-नई परिभाषा बनाते हैं, वे इसका असली अर्थ नहीं जानते. PDA में 'PD' दरअसल 'पंडित' (Pandit) का शॉर्ट फॉर्म है।" अखिलेश ने यह भी कहा कि सरकार जितनी पीड़ा देगी, PDA उतना ही मजबूत होगा। अखिलेश के इस बयान को यूपी में ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पाले में लाने की बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा था, जिस पर अब राजनीतिक घमासान मच गया है.