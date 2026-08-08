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'गिरगिट की तरह रंग बदलती है सपा'...PDA में 'P' से 'पंडित' बताने पर अखिलेश यादव पर भड़कीं मायावती

BSP Chief Mayawati: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समुदाय तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश के तहत कहा कि पीडीए में पंडित भी शामिल हैं. इस पर अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 08, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:01 AM IST
'गिरगिट की तरह रंग बदलती है सपा'...PDA में 'P' से 'पंडित' बताने पर अखिलेश यादव पर भड़कीं मायावती
Image Credit: UP Politics

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