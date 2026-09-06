Gen-Z आंदोलन पर मायावती का बड़ा बयान: बोलीं- 'राजनीतिक दलों ने हाईजैक कर लिया युवाओं का आंदोलन'

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विशाल सिंह/लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर सिलसिलेवार पोस्ट जारी कर युवाओं, बेरोजगारों और छात्रों के ज्वलंत मुद्दों पर जारी 'जन-जी' (Gen-Z) आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है. मायावती ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जंतर-मंतर से शुरू हुए युवाओं के इस आंदोलन को राजनीतिक दलों ने हाईजैक कर लिया है. इसके साथ ही उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं को धरना-प्रदर्शन में ऊर्जा बर्बाद न करने और आगामी चुनावों की तैयारी में जुटने के कड़े निर्देश दिए हैं. मायावती ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसे धरना-प्रदर्शनों से दूर रहकर चुनावी तैयारी में जुटने के निर्देश दिए हैं.
1. देश में एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिससे लोगों को यह लग रहा है कि सीजेपी का जेन-जी (Gen-Z) अर्थात देश के युवाओं और बेरोज़गारों आदि की ज्वलन्त समस्याओं को लेकर इनका यह आन्दोलन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा हाईजैक कर लेने से युवाओं व छात्रों आदि को जंतर मंतर आन्दोलन…
— Mayawati (@Mayawati) September 6, 2026
मायावती के X पोस्ट के 4 प्रमुख बिंदु
राजनीतिक दलों पर आंदोलन हाईजैक करने का आरोप
मायावती ने कहा कि जंतर-मंतर पर युवाओं और बेरोजगारों को दिखाए गए बड़े सपनों वाले Gen-Z आंदोलन को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है. अब यह स्वतंत्र न रहकर राजनीतिक दांव-पेंचों की गंभीर शंकाओं में घिर गया है.
Gen-Z व Gen-Alpha की मांगों का समर्थन
उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा की पूरी सहानुभूति Gen-Z और Gen-Alpha की वास्तविक मांगों के साथ है. पार्टी के सभी स्टेट यूनिटों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने राज्यों में संबंधित अधिकारियों से मिलकर युवाओं की समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान कराएं.
धरना-प्रदर्शन से दूर रहने का बसपा का निर्देश
पार्टी के कैडर और कार्यकर्ताओं को अनुशासित रहने की हिदायत देते हुए मायावती ने कहा कि लोग अपनी तन, मन और धन की ऊर्जा धरना-प्रदर्शन में न गंवाएं. इस ऊर्जा को चुनावों के लिए सुरक्षित रखें ताकि 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की सरकार बनाकर समस्याओं का स्थायी समाधान किया जा सके.
संजय आजाद घटना पर सख्त कार्रवाई की मांग
जंतर-मंतर आंदोलन के दौरान निशू आजाद के पिता संजय आजाद पर हुए हमले और घटी घटना का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि यदि दिल्ली पुलिस समय पर उचित कार्रवाई करती तो यह हादसा न होता। उन्होंने अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
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