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Gen-Z आंदोलन पर मायावती का बड़ा बयान: बोलीं- 'राजनीतिक दलों ने हाईजैक कर लिया युवाओं का आंदोलन'

UP Politics: बसपा सुप्रीम मायावती ने देश के युवाओं, Gen-Z और Gen-Alpha की समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा बयान जारी किया है. मायावती ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर युवाओं को दिखाए गए बड़े-बड़े सपनों वाले आंदोलन को राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए हाईजैक कर लिया है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 06, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:33 AM IST
Gen-Z आंदोलन पर मायावती का बड़ा बयान: बोलीं- 'राजनीतिक दलों ने हाईजैक कर लिया युवाओं का आंदोलन'
Image Credit: mayawati (File Photo)

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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