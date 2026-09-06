Gen-Z आंदोलन पर मायावती का बड़ा बयान: बोलीं- 'राजनीतिक दलों ने हाईजैक कर लिया युवाओं का आंदोलन'

विशाल सिंह/लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर सिलसिलेवार पोस्ट जारी कर युवाओं, बेरोजगारों और छात्रों के ज्वलंत मुद्दों पर जारी 'जन-जी' (Gen-Z) आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है. मायावती ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जंतर-मंतर से शुरू हुए युवाओं के इस आंदोलन को राजनीतिक दलों ने हाईजैक कर लिया है. इसके साथ ही उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं को धरना-प्रदर्शन में ऊर्जा बर्बाद न करने और आगामी चुनावों की तैयारी में जुटने के कड़े निर्देश दिए हैं. मायावती ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसे धरना-प्रदर्शनों से दूर रहकर चुनावी तैयारी में जुटने के निर्देश दिए हैं.