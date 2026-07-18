सपा में छिड़ी 'नारी शक्ति' की जंग! पूर्वांचल में सांसद प्रिया सरोज और विधायक रागिनी सोनकर में तकरार, अखिलेश यादव परेशान!

क्यों आई रिश्तों में खटास?

दोनों नेताओं के बीच यह दूरियां 2024 के लोकसभा चुनाव के समय से ही देखी जा रही हैं. अपनी ही सीट की सांसद प्रत्याशी प्रिया सरोज के नामांकन और चुनाव प्रचार से विधायक रागिनी सोनकर ने काफी दूरी बनाकर रखी थी. प्रिया सरोज के नामांकन में भी रागिनी सोनकर नजर नहीं आई थीं, जबकि मछलीशहर विधानसभा सीट से वह सपा विधायक हैं. चर्चा इस बात की भी रही कि प्रिया सरोज के चुनाव प्रचार में भी रागिनी सोनकर अधिक सक्रिय नहीं दिखी थीं. दोनों की आपसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस विवाद की मुख्य वजह मानी जा रही है, क्योंकि रागिनी सोनकर ने भी खुद लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी.वहीं, रागिनी सोनकर ने 2025 में यहां तक कह दिया था कि वह मछलीशहर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं. ऐसे में दोनों नेताओं की अपनी-अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनके बीच खटास का कारण मानी जा रही है.