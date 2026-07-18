सपा में छिड़ी 'नारी शक्ति' की जंग! पूर्वांचल में सांसद प्रिया सरोज और विधायक रागिनी सोनकर में तकरार, अखिलेश यादव परेशान!

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UP politics: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी रणनीतियों पर काम शुरू कर दिया है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार संगठन को मजबूत करने, नए सामाजिक समीकरण साधने और भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं. सपा की कोशिश है कि 2017 और 2022 की हार के बाद 2027 में सत्ता में वापसी हो जाए. लेकिन भाजपा से मुकाबला करने से पहले अखिलेश यादव के सामने पार्टी के अंदर मची आपसी खींचतान और गुटबाजी को रोकने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.
पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक दिख रही गुटबाजी!
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा, पूर्व सांसद एसटी हसन और सपा विधायक कमाल अख्तर के बीच विवाद लगातार सुर्खियों में रहा है. अब यही अंदरूनी कलह पूर्वांचल में भी खुलकर सामने आ गई है. यहां मछलीशहर लोकसभा सीट की युवा सांसद प्रिया सरोज और इसी क्षेत्र की सपा विधायक रागिनी सोनकर के बीच का मनमुटाव राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है . अब यही तस्वीर पूर्वांचल में भी दिखाई देने लगी है. मछलीशहर लोकसभा सीट की सांसद प्रिया सरोज और मछलीशहर विधानसभा सीट से सपा विधायक रागिनी सोनकर के बीच मतभेद की चर्चा लगातार राजनीतिक गलियारों में होती रही है.
क्यों आई रिश्तों में खटास?
दोनों नेताओं के बीच यह दूरियां 2024 के लोकसभा चुनाव के समय से ही देखी जा रही हैं. अपनी ही सीट की सांसद प्रत्याशी प्रिया सरोज के नामांकन और चुनाव प्रचार से विधायक रागिनी सोनकर ने काफी दूरी बनाकर रखी थी. प्रिया सरोज के नामांकन में भी रागिनी सोनकर नजर नहीं आई थीं, जबकि मछलीशहर विधानसभा सीट से वह सपा विधायक हैं. चर्चा इस बात की भी रही कि प्रिया सरोज के चुनाव प्रचार में भी रागिनी सोनकर अधिक सक्रिय नहीं दिखी थीं. दोनों की आपसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस विवाद की मुख्य वजह मानी जा रही है, क्योंकि रागिनी सोनकर ने भी खुद लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी.वहीं, रागिनी सोनकर ने 2025 में यहां तक कह दिया था कि वह मछलीशहर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं. ऐसे में दोनों नेताओं की अपनी-अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनके बीच खटास का कारण मानी जा रही है.
जंतर-मंतर पर भी दूरी आई नजर
दरअसल, दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी भी शामिल हुई. खुद डिंपल यादव वहां पहुंचीं, जिनके साथ रागिनी सोनकर भी थीं. लेकिन प्रिया सरोज इससे पहले ही जंतर-मंतर होकर आ चुकी थीं. यानी प्रिया सरोज और रागिनी सोनकर दोनों नेता वहां पहुंचे, लेकिन अलग-अलग दिन. अब लोग इसे दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेद की चर्चाओं से जोड़कर देख रहे हैं.
रणनीति पड़ सकती है कमजोर
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले नेताओं के बीच तालमेल की यह कमी जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के हौसले को तोड़ सकती है. जिस तरह समाजवादी पार्टी में नेताओं के बीच मतभेद लगातार सार्वजनिक हो रहे हैं, उसे देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर कार्यकर्ताओं के मनोबल और चुनावी रणनीति दोनों पर पड़ सकता है. अगर समय रहते अखिलेश यादव ने पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की इस गुटबाजी को शांत नहीं किया, तो 2027 में सपा का सत्ता में आने का सपना मुश्किल में पड़ सकता है. अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक नेताओं के बीच तालमेल की कमी बनी रहती है, तो 2027 में सत्ता वापसी का लक्ष्य हासिल करना सपा के लिए और कठिन हो सकता है.