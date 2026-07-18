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सपा में छिड़ी 'नारी शक्ति' की जंग! पूर्वांचल में सांसद प्रिया सरोज और विधायक रागिनी सोनकर में तकरार, अखिलेश यादव परेशान!

उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं. वहीं, पूर्वांचल की दो सपा महिला नेताओं की रार! 2027 से पहले सांसद-विधायक की तकरार ने अखिलेश की टेंशन बढ़ा दी है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 18, 2026, 06:26 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:26 AM IST
सपा में छिड़ी 'नारी शक्ति' की जंग! पूर्वांचल में सांसद प्रिया सरोज और विधायक रागिनी सोनकर में तकरार, अखिलेश यादव परेशान!
Image Credit: UP PoliticsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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