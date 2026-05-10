पिता की विरासत से सत्ता के शिखर तक… अजीत पाल सिंह को योगी सरकार में बड़ा प्रमोशन, पाल समाज को साधने की बड़ी रणनीति!

कानपुर देहात/आलोक त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा राजनीतिक दांव चलते हुए कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से विधायक अजीत पाल सिंह का कद और बढ़ा दिया है। योगी सरकार में पहले से राज्य मंत्री रहे अजीत पाल सिंह को अब राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बीजेपी के इस फैसले को सिर्फ मंत्रीमंडल विस्तार नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों को साधने वाला बड़ा संदेश माना जा रहा है। खासकर पाल समाज के बीच पार्टी अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी में दिख रही है।

पिता की विरासत से सत्ता के शिखर तक…

अजीत पाल सिंह का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है. उनके पिता मथुरा प्रसाद पाल वर्ष 2017 में बीजेपी के टिकट पर सिकंदरा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे. हालांकि चुनाव जीतने के कुछ समय बाद ही इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था. इसके बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी ने परिवार पर भरोसा जताते हुए उनके सबसे छोटे बेटे अजीत पाल सिंह को उम्मीदवार बनाया. जनता ने भी सहानुभूति और विश्वास के साथ अजीत पाल को भारी समर्थन दिया और वे पहली बार विधायक बने.

अजीत पाल सिंह को योगी सरकार में बड़ा प्रमोशन

इसके बाद अजीत पाल ने संगठन और सरकार में सक्रिय भूमिका निभाई. वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और उन्होंने दोबारा सिकंदरा सीट से जीत हासिल की. योगी सरकार में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया. अब स्वतंत्र प्रभार मिलने के बाद उनका राजनीतिक कद और बढ़ गया है.

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पाल समाज को साधने की बड़ी रणनीति!

अजीत पाल सिंह पढ़े-लिखे नेताओं में गिने जाते हैं. उन्होंने बीटेक, एमटेक और एमबीए जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त की है. राजनीति में आने से पहले वे केमिकल इंजीनियर के रूप में कार्य कर चुके हैं. यही वजह है कि उन्हें तकनीकी और प्रशासनिक समझ रखने वाले युवा नेताओं में शामिल माना जाता है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने अजीत पाल सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देकर पाल समाज के बीच मजबूत संदेश देने की कोशिश की है. आने वाले चुनावों को देखते हुए यह फैसला पार्टी की सामाजिक और राजनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है.

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