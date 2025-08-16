Pooja Pal: सपा से निष्‍कासित विधायक पूजा पाल शनिवार को सीएम योगी से मुलाकात की. सीएम योगी से मुलाकात के बाद सियासी गलियारे में हलचल मच गई है. पूजा पाल ने सीएम योगी से मुलाकात 5 कालिदास मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास पर की है. बता दें कि बीते दिनों ही विधानसभा में सीएम योगी तारीफ करने के बाद सपा ने पूजा पाल को पार्टी से निष्‍कासित कर दिया था.

योगी की तारीफ के बाद की मुलाकात

पूजा पाल ने यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस की तारीफ की थी. इतना ही नहीं पूजा पाल ने माफ‍िया अतीक अहमद के खात्‍मे पर सीएम योगी को धन्‍यवाद भी दिया था. इसके बाद कौशांबी के चायल विधानसभा से सपा विधायक पूजा पाल को पार्टी ने निष्‍कासित कर दिया था. अब एक दिन बाद शनिवार को जन्‍माष्‍टमी पर पूजा पाल ने सीएम योगी से मुलाकात कर सियासी पारा बढ़ा दिया है.

2022 में चुनी गई थीं विधायक

बता दें कि विधायक पूजा पाल 2022 के विधानसभा चुनाव में कौशांबी की चायल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थीं और जीत दर्ज की थी. प्रयागराज में राजू पाल हत्‍याकांड के गवाह उमेश पाल मर्डर के बाद पूजा पाल का रुख बदलने लगा था. वह भाजपा के करीब होने लगीं. उनके आचरण और बयानों को लेकर पार्टी में असंतोष बढ़ रहा था. उन्‍हें बीजेपी नेताओं के साथ भी देखा गया था. सीएम योगी से मुलाकात के बाद सियासी पंडित कई मायने निकाल रहे हैं.

