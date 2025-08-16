पहले तारीफ फ‍िर मुलाकात....पूजा पाल ने सीएम योगी से की मुलाकात, यूपी में बढ़ा सियासी पारा
Zee UP-UttarakhandUP Politics

पहले तारीफ फ‍िर मुलाकात....पूजा पाल ने सीएम योगी से की मुलाकात, यूपी में बढ़ा सियासी पारा

Pooja Pal Meet CM Yogi: विधायक पूजा पाल ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दिया है. पहले यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ की अब उन्‍होंने सरकारी आवास पर मुलाकात की है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 16, 2025, 11:45 PM IST
Pooja Pal: सपा से निष्‍कासित विधायक पूजा पाल शनिवार को सीएम योगी से मुलाकात की. सीएम योगी से मुलाकात के बाद सियासी गलियारे में हलचल मच गई है. पूजा पाल ने सीएम योगी से मुलाकात 5 कालिदास मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास पर की है. बता दें कि बीते दिनों ही विधानसभा में सीएम योगी तारीफ करने के बाद सपा ने पूजा पाल को पार्टी से निष्‍कासित कर दिया था. 

योगी की तारीफ के बाद की मुलाकात 
पूजा पाल ने यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस की तारीफ की थी. इतना ही नहीं पूजा पाल ने माफ‍िया अतीक अहमद के खात्‍मे पर सीएम योगी को धन्‍यवाद भी दिया था. इसके बाद कौशांबी के चायल विधानसभा से सपा विधायक पूजा पाल को पार्टी ने निष्‍कासित कर दिया था. अब एक दिन बाद शनिवार को जन्‍माष्‍टमी पर पूजा पाल ने सीएम योगी से मुलाकात कर सियासी पारा बढ़ा दिया है. 

2022 में चुनी गई थीं विधायक 
बता दें कि विधायक पूजा पाल 2022 के विधानसभा चुनाव में कौशांबी की चायल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थीं और जीत दर्ज की थी. प्रयागराज में राजू पाल हत्‍याकांड के गवाह उमेश पाल मर्डर के बाद पूजा पाल का रुख बदलने लगा था. वह भाजपा के करीब होने लगीं. उनके आचरण और बयानों को लेकर पार्टी में असंतोष बढ़ रहा था. उन्‍हें बीजेपी नेताओं के साथ भी देखा गया था. सीएम योगी से मुलाकात के बाद सियासी पंडित कई मायने निकाल रहे हैं. 

यह भी पढ़ें : सपा विधायक पूजा पाल ने विधानसभा में खुलकर की थी सीएम योगी की तारीफ, अखिलेश ने पार्टी से निकाला

यह भी पढ़ें :  उसने मेरी 7 दिन में दुनिया उजाड़ दी, पति छीना,मैं तब नहीं झुकी तो अब क्यों सच बोलने से हार मान लूं-पूजा पाल

