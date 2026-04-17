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दलित हक बनाम मुस्लिम आरक्षण: MLC लालजी निर्मल ने अखिलेश यादव की खोली पोल! लगाया ये गंभीर आरोप

Dalit Righs Vs Muslim Reservation Demand: यूपी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पूर्व चेयरमैन और MLC डॉ. लालजी निर्मल ने सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा मुस्लिमों को आरक्षण की मांग को दिखावा बताया है. उन्होंने कहा कि अखिलेश मुसलमानों को आरक्षण की मांग करते हैं जबकि अल्पसंख्यक संस्थाओं में दलितों-पिछड़ों का हक मारे जाने पर खामोश रहते हैं.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 17, 2026, 10:02 PM IST
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डॉ. लालजी निर्मल बनाम अखिलेश यादव
डॉ. लालजी निर्मल बनाम अखिलेश यादव

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरक्षण को लेकर एक बार फिर तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है. यूपी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पूर्व चेयरमैन और विधान परिषद सदस्य डॉ. लालजी निर्मल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की राजनीति में “मुस्लिम प्रेम और दलित विरोध” स्पष्ट रूप से नजर आता है. 

अखिलेश यादव के मुस्लिमों के आरक्षण की मांग पर डॉ. निर्मल ने घेरा
डॉ. निर्मल का कहना है कि जहां एक ओर अखिलेश यादव मुस्लिमों के लिए आरक्षण की वकालत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है. खासतौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल उठाए. उनके अनुसार, इन संस्थानों में दलितों और पिछड़ों को अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है. 

अखिलेश ने दलितों के हित को नजरअंदाज किया- डॉ. निर्मल
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में सत्ता में थी, तब दलितों के हितों को नजरअंदाज किया गया. डॉ. निर्मल के मुताबिक, उस समय प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने जैसे फैसलों से हजारों दलित कर्मचारियों को नुकसान हुआ और कई को पदावनति तक झेलनी पड़ी. उनका कहना है कि यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि एक वर्ग विशेष के आत्मसम्मान पर चोट थी. 

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मुस्लिमों के आरक्षण का मुद्दा संविधान के दायरे से बाहर
मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने इसे संविधान के दायरे से बाहर बताते हुए कहा कि न्यायपालिका भी इस तरह की मांगों को अवैधानिक ठहरा चुकी है. इसके बावजूद इस मुद्दे को बार-बार उठाना राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश प्रतीत होता है. 

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