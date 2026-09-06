/यूपी से साधे जाएंगे 2027 के समीकरण! मोदी कैबिनेट विस्तार की आहट, जानें किन नेताओं की चमक सकती है किस्मत?

वर्तमान स्थिति और जातीय-क्षेत्रीय संतुलन

मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उत्तर प्रदेश से 11 मंत्री शामिल हैं. इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जैसे बड़े चेहरों के अलावा जयंत चौधरी (आरएलडी), जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल जैसे मंत्री जातीय व क्षेत्रीय समीकरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं. 2027 के चुनावों में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए इस बार भी कुछ नए चेहरों को मौका दिए जाने और कुछ पुराने चेहरों में फेरबदल की मजबूत संभावना है.