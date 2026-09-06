/यूपी से साधे जाएंगे 2027 के समीकरण! मोदी कैबिनेट विस्तार की आहट, जानें किन नेताओं की चमक सकती है किस्मत?

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Modi Cabinet Expansion/ विशाल रघुवंशी (लखनऊ): उत्तर प्रदेश में 2027 के शुरुआती महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट ने सियासी पारा चढ़ा दिया है. एनडीए के सहयोगी दलों और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की नजरें इस संभावित फेरबदल पर टिकी हैं. चुनावी इतिहास को देखें तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में संबंधित राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाता रहा है.
2022 के यूपी चुनाव से पहले भी 2021 में राज्य से मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर 16 की गई थी. ऐसे में कई सवाल हैं कि क्या मंत्रिमंडल में यूपी की हिस्सेदारी कितनी बढ़ सकती है? क्या पुरानों को हटाकर कुछ बदलाव भी किए जाएंगे?
वर्तमान स्थिति और जातीय-क्षेत्रीय संतुलन
मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उत्तर प्रदेश से 11 मंत्री शामिल हैं. इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जैसे बड़े चेहरों के अलावा जयंत चौधरी (आरएलडी), जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल जैसे मंत्री जातीय व क्षेत्रीय समीकरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं. 2027 के चुनावों में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए इस बार भी कुछ नए चेहरों को मौका दिए जाने और कुछ पुराने चेहरों में फेरबदल की मजबूत संभावना है.
इन संभावित नए चेहरों पर दांव
पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नाम की चर्चा जोरों पर है. वहीं दलित वर्ग से वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए हाथरस से सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि को कैबिनेट में जगह मिल सकती है. संतोष गंगवार के बाद रुहेलखंड में ओबीसी वोट बैंक को मजबूती देने के लिए बरेली से सांसद छत्रपाल सिंह को राज्यमंत्री बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं.
पूर्वांचल में ओबीसी चेहरे के रूप में पंकज चौधरी का दबदबा है, हालांकि अगर उनके संगठन में किसी बदलाव की बात आती है तो उनके स्थान पर उसी वर्ग के किसी अन्य चेहरे को लाया जा सकता है. इसके अलावा, पूर्वांचल से राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह को भी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल कर क्षत्रिय समीकरण साधने की चर्चा है.
जानिए क्या है इसके मायने?
2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सिर्फ लखनऊ की गद्दी का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह 2029 की केंद्रीय राजनीति का रुख भी तय करेगा. ऐसे में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भाजपा की नजर हर उस सियासी समीकरण पर है, जो चुनावी राह को आसान बना सके. केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल महज मंत्रियों के पदों का बंटवारा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के हर कोने और हर वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति है.
पश्चिमी यूपी के जाट-दलित-ब्राह्मण गठजोड़ से लेकर पूर्वांचल के क्षत्रिय और गैर-यादव ओबीसी वोट बैंक को सहेजने तक, यह विस्तार पूरी तरह से 2027 की सियासी 'सर्जिकल स्ट्राइक' माना जा रहा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि हाईकमान का यह दांव किन नेताओं की किस्मत चमकाता है और एनडीए की चुनावी नाव को कितनी मजबूत करता है.
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