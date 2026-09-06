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यूपी से साधे जाएंगे 2027 के समीकरण! मोदी कैबिनेट विस्तार की आहट, जानें किन नेताओं की चमक सकती है किस्मत?

Modi Cabinet Expansion: केंद्रीय कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हैं. अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी की हिस्सेदारी बढ़ सकती है. इसमें बीजेपी क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर सकती है. जानिए मोदी मंत्रिमंडल में यूपी के कौन-कौन से नए चेहरे शामिल होंगे?

Written ByPooja Singh
Published: Sep 06, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 12:07 PM IST
यूपी से साधे जाएंगे 2027 के समीकरण! मोदी कैबिनेट विस्तार की आहट, जानें किन नेताओं की चमक सकती है किस्मत?
Image Credit: Modi Cabinet Expansion

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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