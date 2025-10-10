गठबंधन से तौबा! चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान, यूपी पंचायत चुनाव की नैया में अकेले सवार होंगे नगीना सांसद

UP Politics: यूपी पंचायत चुनाव से पहले नगीना से सांसद व आजाद समाज पार्टी के अध्‍यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ऐलान कर दिया है. आजाद समाज पार्टी यूपी पंचायत चुनाव में दमखम दिखाने के लिए तैयार है. आजाद समाज पार्टी प्रदेशभर में जिला पंचायत सदस्‍य की सीटों पर प्रत्‍याशी उतारने जा रही है. पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है. इससे पहले प्रयागराज में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं.

12 अक्‍टूबर को प्रयागराज पहुंचेंगे चंद्रशेखर आजाद

दरअसल, प्रयागराज पहुंचे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री अनिल गौतम ने कहा कि प्रदेशभर में जिला पंचायत सदस्य की सीटों पर प्रत्याशी उतारा जाएगा. इसके लिए पहले मंडल स्तर पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है. 12 अक्‍टूबर को प्रयागराज में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करने पहुंच रहें हैं. इसका मकसद है कि संगठन को मजबूती देना और लोगों को आजाद समाज पार्टी से जोड़ना.

बसपा सुप्रीमो मायावती पर साधा निशाना

वहीं, इस दौरान आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री अनिल गौतम ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती पर गंभीर आरोप लगाया है. 9 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित बीएसपी की रैली को लेकर अनिल गौतम ने कहा कि रिमोट कंट्रोल से इशारा मिलने के बाद कल बीएसपी सुप्रीमों ने रैली की थी. अनिल गौतम ने कहा कि उनका रिमोट उनके समाज के पास है और वह समाज के लिए काम कर रहे हैं. चंद्रशेखर आजाद को उनका समाज हीरो मानता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि एक दिन पहले ही कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर बसपा सुप्रीमो मायावती के आवाहन पर जबरदस्‍त भीड़ उमड़ पड़ी. लखनऊ में रैली स्थल कांशीराम स्मारक पार्क लोगों से फुल हो गया था. करीब एक घंटे पांच म‍िनट के भाषण में मायावती ने कहा कि पांचवीं बार सरकार बनाने के लिए हर स्‍तर पर ताकत लगा दूंगी. मायावती ने 9 साल बाद समर्थकों को किसी रैली में जुटने की अपील की थी.

यह भी पढ़ें : जब किसी से मिलती हूं...क्या आजम के परिवार से दिल्ली में हुई थी मुलाकात,मायावती ने मंच से कह दी बड़ी बात

यह भी पढ़ें : BSP Rally in Lucknow: लखनऊ में मायावती का शक्तिप्रदर्शन,मंच से बोली BSP चीफ, सपा के दोगले चरित्र से बचकर रहने की जरुरत