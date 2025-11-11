Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2997660
Zee UP-UttarakhandUP Politics

आजम खान को राहत या नई मुश्किलें? एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच केस में सुनाया बड़ा फैसला

Azam Khan: एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत दी है. इस फैसले से समाजवादी पार्टी के समर्थकों में खुशी की लहर है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 11, 2025, 03:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Azam Khan
Azam Khan

Azam Khan:  समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मंगलवार को बड़ी राहत मिली है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) मामले में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया. लंबे समय से चल रहे इस मामले में फैसला आने के बाद सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई.

कब का है मामला?
यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है. उस समय आजम खान सपा प्रत्याशी थे और 23 अप्रैल 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र में उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया था. आरोप था कि इस दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया.

अगले दिन यानी 24 अप्रैल 2019, तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी (सहायक रिटर्निंग ऑफिसर) ने सिविल लाइंस कोतवाली में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था.  लंबी सुनवाई के बाद आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए आजम खान को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

राहत मिलने के बाद क्या बोले आजम खान?
बरी होने के बाद आजम खान ने कहा कि हमारा जीवन बेदाग है. यही हमारे जीवन का सच है. हम तमंचे बेचने वाले नहीं हैं, हमने गरीबों को घर दिए और जेलें काटीं.

RSS को बदनाम करने वाले केस में भी मिली थी राहत
इससे पहले आजम खान को आरएसएस को बदनाम करने के मामले में भी राहत मिल चुकी है. 2019 में दर्ज इस केस में उन पर आरोप था कि मंत्री रहते हुए उन्होंने सरकारी लेटरहेड और मुहर का दुरुपयोग कर RSS को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की थी. इस मामले में भी लखनऊ MP/MLA कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था.

जेल से बाहर आने के बाद
बता दें कि आजम खान 23 सितंबर 2025 को 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए थे. रिहाई के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 8 अक्टूबर को रामपुर जाकर उनसे मुलाकात की थी.

और पढे़ंं:  'अगर पाकिस्तान नहीं बना होता तो हम भी होते प्रधानमंत्री...' सपा MLA के बयान से मचा सियासी तूफान  

दो दिन में आजम खान की दो बड़ी मुलाकात, एक अखिलेश तो दूसरे मुख्तार अंसारी के बड़े भाई, राजनीति में हलचल, मीटिंग के मायने क्या

TAGS

azam khanRampur News

Trending news

azam khan
आजम खान को राहत या नई मुश्किलें? एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच केस में सुनाया फैसला
Deoria news
सर पर पिता का साया नहीं, मां को कैंसर, दिल्ली ब्लास्ट की जद में आया देवरिया का शिवा
up accident
कौशांबी में तेज रफ्तार बस से कुचलकर बुजुर्ग की मौत, जालौन में पलटी तेज रफ्तार कार
Delhi Blast update
दिल्ली ब्लास्ट में उजड़ गए पांच घर, मेरठ-श्रावस्ती के साथ अमरोहा के दो दोस्त की मौत
Uttarakhand
उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव की तारीखों का ऐलान आज,जान लें वोटिंग से लेकर खर्च की लिमिट
Amroha News
आओ लाल किले के पास मिलते हैं...दिल्ली ब्लास्ट में दो दोस्तों की मुलाकात बनी आखिरी
UP Encounter
बागपत से बलिया तक ताबड़तोड़ मुठभेड़, एनकाउंटर में दो शातिर चोर और एक बदमाश घायल
Premanand Maharaj
दिल्ली ब्लास्ट के बाद वृंदावन में हाई अलर्ट! प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा हुई स्थगित
jaunpur news
जौनपुर में पुलिस बड़ा एक्शन,अभियान चलाकर हटाए गए धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर
Mahoba news
तीन सगी बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, अगले दिन कुएं से उतराते मिले शव