आजम खान को राहत या नई मुश्किलें? एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच केस में सुनाया बड़ा फैसला

Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मंगलवार को बड़ी राहत मिली है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) मामले में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया. लंबे समय से चल रहे इस मामले में फैसला आने के बाद सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई.

कब का है मामला?

यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है. उस समय आजम खान सपा प्रत्याशी थे और 23 अप्रैल 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र में उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया था. आरोप था कि इस दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया.

अगले दिन यानी 24 अप्रैल 2019, तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी (सहायक रिटर्निंग ऑफिसर) ने सिविल लाइंस कोतवाली में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था. लंबी सुनवाई के बाद आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए आजम खान को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया.

राहत मिलने के बाद क्या बोले आजम खान?

बरी होने के बाद आजम खान ने कहा कि हमारा जीवन बेदाग है. यही हमारे जीवन का सच है. हम तमंचे बेचने वाले नहीं हैं, हमने गरीबों को घर दिए और जेलें काटीं.

RSS को बदनाम करने वाले केस में भी मिली थी राहत

इससे पहले आजम खान को आरएसएस को बदनाम करने के मामले में भी राहत मिल चुकी है. 2019 में दर्ज इस केस में उन पर आरोप था कि मंत्री रहते हुए उन्होंने सरकारी लेटरहेड और मुहर का दुरुपयोग कर RSS को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की थी. इस मामले में भी लखनऊ MP/MLA कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था.

जेल से बाहर आने के बाद

बता दें कि आजम खान 23 सितंबर 2025 को 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए थे. रिहाई के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 8 अक्टूबर को रामपुर जाकर उनसे मुलाकात की थी.

