Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3111416
Zee UP-UttarakhandUP Politics

अंसारी कुनबे में छिड़ा 'गृहयुद्ध'! मुख्तार के भतीजे ने दिखाए बगावती तेवर, विधायक भाई के खिलाफ खोला मोर्चा

Mukhtar family: मोहम्मदाबाद सीट से समाजवादी पार्टी से सुहैब अंसारी विधायक हैं. उनके बड़े भाई सलमान अंसारी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 16, 2026, 01:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mukhtar Ansari Family
Mukhtar Ansari Family

Mukhtar family Political Tension: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार में राजनीतिक कलह शुरू हो गई है. माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार में बगावत के शुर सुनाई देने लगे हैं. गाजीपुर की मोहम्मदाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक सुहैब उर्फ मन्नू अंसारी के बड़े भाई सलमान अंसारी ने बगावती तेवर दिखाए हैं. सलमान अंसारी द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट ने हलचल मचा दी है. 

मुख्तार अंसारी परिवार की अंतर्कलह सामने आई
दरअसल, मोहम्मदाबाद सीट से सलमान अंसारी के छोटे भाई सुहैब उर्फ मन्नू अंसारी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं. सलमान अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्लाह अंसारी के बड़े बेटे हैं. सलमान अंसारी ने सोशल मीडिया पर हैंडल पर एक पोस्ट अपलोड कर हलचल मचा दी है. सलमान अंसारी ने सोशल मीडिया पर मोहम्मदाबाद विधानसभा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. सोशल साइट्स पर ऑडियो भी पोस्ट किया है. 

भाई पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप 
सलमान अंसारी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा, पिछले 4 सालों से मोहम्मदाबाद विधानसभा में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ. 30 हजार की स्ट्रीट लाइटें लगवाने में डेढ़ लाख रुपये तक खर्च दिखाए गए. 20 करोड़ की विधायक निधि में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. सलमान अंसारी ने कहा साल 2022 में जनता से उन्होंने वोट मांगा था, लेकिन अब वह जनता के बीच जवाब नहीं दे पा रहे हैं. सोशल मीडिया पर सलमान अंसारी की पोस्ट से माफिया के परिवार की अंतर्कलह सामने आ गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्तार के बड़े भाई हैं सिबगतुल्लाह 
सिबगतुल्लाह अंसारी मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई हैं. उनसे छोटे अफजाल अंसारी हैं. तीन भाइयों में मुख्तार सबसे छोटा था. 60 साल की उम्र में मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत हो गई थी. सिबगतुल्लाह अंसारी दो बार विधायक रह चुके हैं. पहली बार वह सपा के टिकट से चुनाव लड़े और दूसरी बार खुद की पार्टी कौमी एकता दल से विधायक बने. राजनीति में आने से पहले सिबगतुल्लाह अंसारी इंटर कॉलेज में टीचर थे. उनके बड़े बेटे सुहैब अंसारी वर्तमान में गाजीपुर की मुहम्मदाबाद सीट से विधायक हैं. 

आबकारी मंत्री रहते समय बड़े घोटाले किए
वहीं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में जाने पर एमआईएम के पूर्वांचल प्रवक्ता अफसर महमूद ने तंज कसा है. एमआईएम नेता अफसर महमूद ने कहा जो सपा आजम खान की नहीं हुई वह नसीमुद्दीन सिद्दीकी की क्या होगी?. आगे उन्होंने कहा कि जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा के नहीं हुए वह अब सपा के क्या होंगे?. अफसर महमूद ने कहा कि एमआईएम की लोकप्रियता से सपा घबराई हुई है. इसलिए नसीमुद्दीन को अखिलेश यादव ने सपा में शामिल किया है. अफसर महमूद ने कहा कि आजम खान ने जौहर विश्विद्यालय बनाया. समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ खड़ी नहीं हुई वह जेल में हैं. नसीमुद्दीन सिद्दीकी से सपा को कोई भला नहीं होने वाला है. इतना ही नहीं उन्होंने आरोप लगाया कि नसीमुद्दीन आबकारी मंत्री रहते हुए बड़े घोटाले किए. 

यह भी पढ़ें : समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, यूपी के कई अन्य बड़े नेता भी हुए साइकिल पर सवार

यह भी पढ़ें : 15 फरवरी को बढ़ेगा सपा का कुनबा! नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत कई पूर्व विधायक और बड़े नेता होंगे शामिल, अखिलेश करेंगे स्वागत

TAGS

ghazipur news

Trending news

Kanpur News
कानपुर में रिटायर फौजी ने पत्नी-बेटे को गोली से उड़ाया, फिर ट्रेन से कटकर दी जान
Amroha News
जिला न्यायालय अमरोहा को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से अलर्ट हुआ प्रशासन
sultanpur news
अवैध संबंध बना हत्या की वजह! पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति का गला रेता
Maharajganj
महाराजगंज में यूपी बीजेपी अध्यक्ष बताएंगे विजय मंत्र,PDA,पंचायत चुनाव सब पर होगी बात
hathras news
हाथरस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई; सैनिक हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में हुआ घायल
sambhal sp krishna kumar bishnoi
संभल SP का बड़ा एक्शन, SOG की पूरी टीम निलंबित, कबाड़ी से 30 हजार वसूलने का आरोप
Mathura News
मथुरा में महाशिवरात्रि पर बवाल; जलाभिषेक यात्रा पर पथराव, डीजे विवाद से भड़का तनाव
Shravasti News
घर पर डकैतों का हमला,विरोध करने पर पिता की हत्या,बेटा बनाया बंधक,जेवर-नकदी लेकर फरार
UP BJP
पंकज चौधरी ने 2027 के लिए संभाली कमान,यूपी में कार्यकर्ताओं के लिए त्रिकोण मॉडल लागू
Yogi Ki Paati
सीएम योगी ने लिखी चिट्ठी,2026-27 बजट पर की बात,कहा,हम युवाओं को सपनों को आकार दे रहे