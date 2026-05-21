2027 की तैयारी में जुटी BJP! यूपी संगठन में बड़ा फेरबदल तय, नए महामंत्री-उपाध्यक्षों के नाम लगभग फाइनल

UP Politics News: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी तेज कर दी है. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब पार्टी प्रदेश संगठन में नए महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री और छह क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति को अंतिम रूप देने में जुटी है. सूत्रों के मुताबिक कई अहम नाम लगभग तय हो चुके हैं और जल्द ही औपचारिक घोषणा हो सकती है.

जातीय और क्षेत्रीय समीकरण पर अधिक फोकस

पार्टी इस बार संगठन में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने पर विशेष फोकस कर रही है. पश्चिम क्षेत्र में गुर्जर और वैश्य चेहरों को प्राथमिकता देने की चर्चा है, जबकि अवध क्षेत्र में ब्राह्मण नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई जा रही है. ब्रज क्षेत्र में शाक्य या लोध समाज से किसी बड़े चेहरे को मौका मिल सकता है. वहीं वाराणसी और गोरखपुर क्षेत्र के लिए भी नाम लगभग फाइनल बताए जा रहे हैं. कानपुर क्षेत्र में जातीय समीकरण बदलने की तैयारी ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है.

छह महामंत्री रखने पर सहमति

प्रदेश इकाई में वर्तमान में 45 सदस्य हैं. दिल्ली में हुई बैठक में अन्य राज्यों की तरह यूपी संगठन का आकार छोटा करने का सुझाव दिया गया, लेकिन यूपी भाजपा नेतृत्व ने चुनावी वर्ष और प्रदेश के विशाल क्षेत्रफल का हवाला देते हुए मौजूदा ढांचा बनाए रखने की पैरवी की. हालांकि सात महामंत्रियों की जगह अब छह महामंत्री रखने पर सहमति बनती दिख रही है.

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सिर्फ संगठन ही नहीं, बल्कि निगम, आयोग, बोर्ड और प्राधिकरणों में भी बड़े स्तर पर राजनीतिक समायोजन की तैयारी चल रही है. पहले चरण में करीब 25 नेताओं और कार्यकर्ताओं के नामों पर चर्चा हुई है. प्रदेश इकाई से अंतिम मुहर लगने के बाद सूची जारी की जा सकती है.

भाजपा इससे पहले मार्च में 761 नगरीय निकायों में 2805 सभासदों का समायोजन कर बड़ा राजनीतिक संदेश दे चुकी है. इसके अलावा 98 संगठनात्मक जिलों में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई थी. अब पार्टी के भीतर महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने का दबाव भी बढ़ रहा है और प्रदेश इकाई में एक-तिहाई महिला भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति पर काम हो रहा है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा का यह संगठनात्मक पुनर्गठन सीधे तौर पर 2027 के चुनावी मिशन की नींव तैयार करने की कवायद है, जहां हर क्षेत्र और हर सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश दिखाई दे रही है.

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