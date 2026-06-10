PM Modi 4399 Days: भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा इतिहास रच दिया है. लगातार 4399 दिनों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करते हुए उन्होंने नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है. इसी के साथ वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले जननेता बन गए हैं. इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए इसे देशवासियों के विश्वास और स्नेह की जीत बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि 145 करोड़ भारतीयों के भरोसे, समर्थन और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है.