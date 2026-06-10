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PM Modi 4399 Days: भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा इतिहास रच दिया है. लगातार 4399 दिनों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करते हुए उन्होंने नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है. इसी के साथ वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले जननेता बन गए हैं. इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए इसे देशवासियों के विश्वास और स्नेह की जीत बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि 145 करोड़ भारतीयों के भरोसे, समर्थन और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है.
CM योगी ने सोशल मीडिया पर दी बधाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित हैं और अमृतकाल में भारत को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं. योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह रिकॉर्ड भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि देश की जनता ने जिस तरह लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया है, वह लोकतंत्र की ताकत को भी दर्शाता है.
‘मोदी सिर्फ सरकार नहीं, एक सोच का नाम’
मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि “एक युग की चेतना” बताया. उन्होंने कहा कि इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब कोई नेता केवल सरकार चलाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे दौर की सोच और दिशा का प्रतीक बन जाता है. योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व तप, त्याग, दूरदृष्टि और राष्ट्रभक्ति का उदाहरण है. इसी नेतृत्व ने करोड़ों भारतीयों को “विकसित भारत” के सपने से जोड़ने का काम किया है.
145 करोड़ भारत वासियों की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि के लिए सतत समर्पित, अमृतकाल के सारथी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को भारत के इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने वाले जननेता बनने पर हार्दिक बधाई।
भारतीय लोकतंत्र का यह अभूतपूर्व…
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 10, 2026
लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद बढ़ा प्रभाव
राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का यह रिकॉर्ड सिर्फ लंबे समय तक पद पर बने रहने का नहीं, बल्कि लगातार जनता का समर्थन हासिल करने का भी संकेत है. पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़े फैसले लिए, जिनका असर देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक छवि पर देखने को मिला. चाहे डिजिटल इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत, जी-20 की मेजबानी, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास या फिर विदेश नीति.. इन सभी मुद्दों पर मोदी सरकार लगातार चर्चा के केंद्र में रही. यही वजह है कि लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में वापसी के बाद उनका राजनीतिक प्रभाव और मजबूत माना जा रहा है.
‘विकसित भारत’ के विजन पर जोर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में “विकसित भारत” के विजन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के करोड़ों लोगों को नए भारत का सपना दिखाया है और उस दिशा में लगातार काम भी किया जा रहा है. योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री की राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पित यह यात्रा आगे भी भारत की प्रगति, प्रतिष्ठा और पराक्रम की नई कहानियां लिखती रहेगी. उन्होंने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की भी कामना की.
बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह
प्रधानमंत्री मोदी के इस रिकॉर्ड को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें बधाई देने का सिलसिला जारी है. पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कार्यशैली और फैसलों से देश की राजनीति को नई दिशा दी है.