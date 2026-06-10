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PM मोदी ने रचा इतिहास, CM योगी बोले- यह सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, जनता के विश्वास की जीत

PM Modi 4399 Days: भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा इतिहास रच दिया है. लगातार 4399 दिनों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करते हुए उन्होंने नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jun 10, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:54 PM IST
PM मोदी ने रचा इतिहास, CM योगी बोले- यह सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, जनता के विश्वास की जीत

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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