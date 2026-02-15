पश्चिम यूपी के लिए अखिलेश की बड़ी चाल, साइकिल की सवारी करेंगे पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आज औपचारिक ऐलान!

UP Politics: उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े मुस्लिम चेहारा नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज यानी 15 फरवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं. नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ दी थी और इसके बाद से ही उनके अगले कदम की अटकलें लगाई जा रही थीं. नसीमुद्दीन सिद्दीकी के अलावा कई पूर्व विधायक और अपना दल (एस) के पूर्व अध्यक्ष की समाजवादी पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो सकते हैं.

कई नेताओं के साथ हो सकते हैं साइकिल पर सवार

सूत्रों के मुताबिक, नसीमुद्दीन सिद्दीकी अकेले नहीं बल्कि अपने कई करीबी नेताओं और पूर्व विधायकों के साथ सपा में शामिल हो सकते हैं. बताया जा रहा है कि हजारों समर्थक भी उनके साथ पार्टी में शामिल होंगे. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं उन्हें सदस्यता दिला सकते हैं, हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है,

जानिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी का राजनीतिक करियर

नसीमुद्दीन कभी कांशीराम के करीबी और मायावती सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रियों में शुमार थे. बहुजन समाज पार्टी से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी राजनीति में आने से पहले रेलवे में ठेकेदार थे. पश्चिमी यूपी पर उनकी अच्छी पकड़ है. कद्दावर नेता सिद्दीकी मायावती सरकार में रहते हुए कैबिनेट मंत्री बने. मायावती के करीबी बन वो पार्टी में चरम पर पहुंचे लेकिन जब वर्ष 2017 में जब मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया तो उन्हें लगा उनका प्रभाव इतना है कि वो अपनी पार्टी बना सकते है. उन्होंने अपनी पार्टी बनाई भी लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया.

कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी में अपना प्रभाव रखने वाले इस नेता को मुस्लिम चेहरे के रूप में प्रमोट किया. लेकिन जब 2024 के चुनाव में उन्हें तवज्जो नहीं मिली तो उन्होंने कांग्रेस का साथ भी छोड़ दिया क्योंकि वह 2027 के चुनाव के लिए पार्टी में अपने भविष्य को लेकर काफी परेशान थे.

विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी है. नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे कद्दावर नेता के आने से सपा को बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटों के साथ-साथ बसपा के कैडर वोट में सेंधमारी करने में मदद मिल सकती है.

