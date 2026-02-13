Advertisement
15 फरवरी को बढ़ेगा सपा का कुनबा! नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत कई पूर्व विधायक और बड़े नेता होंगे शामिल, अखिलेश करेंगे स्वागत

UP Politics: हाल ही में कांग्रेस से छोड़ने वाले यूपी के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहा है. नसीमुद्दीन के अलावा कई पूर्व विधायक और अपना दल (एस) के पूर्व अध्यक्ष भी सपा में शामिल होंगे. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 13, 2026, 12:43 PM IST
Lucknow: UP Politics: यूपी विधानसभा चुनाव में वैसे तो अभी काफी समय है लेकिन नेताओं और पार्टियों ने चुनावी बिसात सजानी शुरु कर दी है.  मौजूदा समय में या पूर्व चुनाव में अनदेखी या सम्मान नहीं मिलने का हवाला देकर नेता दूसरी पार्टियों में अपनी जगह तलाश रहे हैं. इसी कड़ी में  यूपी कांग्रेस से 24 जनवरी को इस्तीफा देने वाले कद्दावर मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब सपा में शामिल होंगे. नसीमुद्दीन सिद्दीकी के अलावा कई पूर्व विधायक और अपना दल (एस) के पूर्व अध्यक्ष की समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चा है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद एक कार्यक्रम में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और दूसरे कई  नेताओं को औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल करते हुए उनका स्वागत करेंगे. बताया जा रहा है यह कार्यक्रम 15 फरवरी रविवार को रखा जाएगा. 

