सीएम योगी से म‍िले संजय निषाद, गोरखपुर में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की दी थी चेतावनी
Lucknow News: संजय निषाद अपने बड़े बेटे के साथ सीएम योगी आदित्‍यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की है. संजय निषाद और सीएम योगी की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं. क्‍या यूपी में कुछ बड़ा होने जा रहा है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 31, 2025, 11:32 PM IST
Sanjay Nishad Meet CM Yogi
Lucknow News: निषाद पार्टी के अध्‍यक्ष व यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने रविवार को सीएम योगी आदित्‍यनाथ से मुलाकात की. सीएम योगी और संजय निषाद की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं. इस दौरान संजय निषाद के बड़े बेटे डॉ. अमित कुमार निषाद भी मौजूद रहे. संजय निषाद की यह मुलाकात तब हुई है जब वह गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे रहे थे. संजय निषाद सीएम योगी से पहले डिप्‍टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात की थी. 

संजय निषाद और सीएम योगी की मुलाकात
निषाद पार्टी के मुखिया व योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म X पर लिखा, आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर शिष्टाचार भेंट की है. उन्होंने बताया कि इस मुलाकात के दौरान समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है. वहीं, संजय निषाद के बड़े बेटे डॉ. अमित कुमार निषाद भी मौजूद थे. संजय निषाद भले ही इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं, लेकिन उनके बयान के बाद से तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है. 

संजय निषाद के बयान ने बढ़ा दिया था सियासी पारा 
बता दें कि संजय निषाद ने पिछले दिनों कहा था कि अगर बीजेपी को लगता है कि उन्‍हें निषाद पार्टी से फायदा नहीं है तो वह गठबंधन तोड़ सकते हैं. संजय निषाद के इस बयान के बाद सियासत गरमा गई थी. संजय निषाद पहले डिप्‍टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की थी. रविवार को संजय निषाद अपने बेटे के साथ सीएम योगी से भी मुलाकात की. गौरतलब है कि रविवार को ही संजय निषाद और सीएम योगी एक मंच पर भी दिखे. भागीदारी भवन में विमुक्‍त जाति दिवस समारोह कार्यक्रम में सीएम योगी और संजय निषाद आपस में बात करते दिखे थे.  

Sanjay Nishad

