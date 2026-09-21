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BJP Mission 2027: मेरठ से चुनावी तैयारी को धार देंगे नितिन नवीन, CM योगी भी रहेंगे मौजूद, Gen Z से करेंगे संवाद

BJP National President Meerut Visit: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 21 सितंबर को मेरठ पहुंचेंगे. उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सुभारती विश्वविद्यालय में युवा सम्मेलन और संगठनात्मक कार्यक्रमों में शामिल होंगे.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 21, 2026, 06:37 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:57 AM IST
BJP Mission 2027: मेरठ से चुनावी तैयारी को धार देंगे नितिन नवीन, CM योगी भी रहेंगे मौजूद, Gen Z से करेंगे संवाद
Image Credit: BJP Mission 2027

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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