BJP Mission 2027: मेरठ से चुनावी तैयारी को धार देंगे नितिन नवीन, CM योगी भी रहेंगे मौजूद, Gen Z से करेंगे संवाद

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Western UP Politics: उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों की तैयारियों को धार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पश्चिमी यूपी से अपने अभियान की जोरदार शुरुआत कर दी है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने दो दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे के तहत आज मेरठ पहुंच रहे हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरती से नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संयुक्त रूप से चुनावी बिगुल फूंकेंगे. इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत संगठन के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे.
सीएम योगी और नितिन नवीन का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम
प्रशासनिक और संगठन स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह करीब 11:10 बजे राजकीय वायुयान द्वारा मेरठ के सुभारती यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे. वह शाम 4:10 बजे तक मेरठ में रहकर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का औपचारिक स्वागत करेंगे.
सुभारती यूनिवर्सिटी के प्रांगण में एक विशाल 'युवा सम्मेलन' का आयोजन किया जा रहा है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम योगी 'जेन जी' (Gen Z) छात्र-छात्राओं व युवाओं से सीधा संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे. CM योगी भी युवाओं को संबोधित करेंगे.
4800 शक्ति केंद्र संयोजकों के साथ बड़ी बैठक
युवा सम्मेलन के साथ-साथ मेरठ में बीजेपी का 'शक्ति केंद्र सम्मेलन' भी आयोजित किया जा रहा है. इस सम्मेलन में नितिन नवीन क्षेत्र के लगभग 4800 शक्ति केंद्र संयोजकों को बूथ स्तर पर जीत हासिल करने का मूलमंत्र देंगे. इसके अलावा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ पूर्व पदाधिकारियों के साथ एक अहम रणनीतिक बैठक करेंगे, जिसमें पश्चिमी यूपी में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी. इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और दिनेश खटीक भी सभी प्रमुख कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे.
शहीदों को नमन, औघड़नाथ मंदिर में दर्शन और प्रबुद्धजन संवाद
अपने दो दिवसीय दौरे की शुरुआत में नितिन नवीन सबसे पहले मेरठ के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. दिनभर के कार्यक्रमों के बाद वह आज रात मेरठ में ही विश्राम करेंगे. दौरे के दूसरे दिन यानी कल, नितिन नवीन प्रसिद्ध औघड़नाथ मंदिर जाकर पूजा-अर्चना करेंगे. इसके बाद वे मेरठ के प्रबुद्धजनों और विशिष्ट नागरिकों के साथ सीधा संवाद कर चुनावी माहौल को और मजबूती प्रदान करेंगे.
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