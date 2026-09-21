BJP Mission 2027: मेरठ से चुनावी तैयारी को धार देंगे नितिन नवीन, CM योगी भी रहेंगे मौजूद, Gen Z से करेंगे संवाद

4800 शक्ति केंद्र संयोजकों के साथ बड़ी बैठक

युवा सम्मेलन के साथ-साथ मेरठ में बीजेपी का 'शक्ति केंद्र सम्मेलन' भी आयोजित किया जा रहा है. इस सम्मेलन में नितिन नवीन क्षेत्र के लगभग 4800 शक्ति केंद्र संयोजकों को बूथ स्तर पर जीत हासिल करने का मूलमंत्र देंगे. इसके अलावा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ पूर्व पदाधिकारियों के साथ एक अहम रणनीतिक बैठक करेंगे, जिसमें पश्चिमी यूपी में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी. इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और दिनेश खटीक भी सभी प्रमुख कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे.