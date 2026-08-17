भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में यूपी का दबदबा: जानिए कौन-कौन से दिग्गज हो सकते हैं शामिल

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BJP New Team: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जल्द अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं. सूत्रों की मानें तो पार्टी में नई राष्ट्रीय टीम के गठन की सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है. इस टीम में कौन-कौन शामिल होगा, इसके लेकर नामों पर मंथन लगभग अंतिम दौर में पहुंच गया है. नितिन नवीन की टीम में यूपी के 10 नेताओं को जगह मिल सकती है. सूत्रों के अनुसार, नितिन नवीन की नई टीम में युवा और अनुभवी चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है. इसी के साथ, बीजेपी संगठन में होने वाले बदलाव में इन नए चेहरों को राष्ट्रीय स्तर पर नई आई अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं.
भाजपा की नई टीम में 10 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, एक संगठन महामंत्री, दो सह संगठन मंत्री के अलावा 14 मंत्री, एक कोषाध्यक्ष , दो सह कोषाध्यक्ष, एक मीडिया प्रभारी, दो सह मीडिया हो सकते हैं. बीएल संतोष नई टीम में भी संगठन मंत्री की भूमिका में रहेंगे जबकि शिवप्रकाश और सौदान सिंह सहसंगठन मंत्री रीपीट होंगे. राज्यों के प्रभारियों में भी बड़ा बदलाव संभव है . उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में बीडी शर्मा को नियुक्त किया जा सकता है.
चर्चा है कि नवीन की टीम में यूपी से दो महामंत्री, तीन उपाध्यक्ष समेत दस पदाधिकारी बनाए जाएंगे. उत्तर प्रदेश से स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय टीम में जगह मिलने की बात कही जा रही है. इसके अलावा विनोद सोनकर को राष्ट्रीय टीम में शामिल किया जा सकता है. अमरपाल मौर्य को राष्ट्रीय टीम में जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. महेंद्र सिंह और अशोक कटारिया के नाम की भी चर्चा है हरीश द्विवेदी को जगह मिल सकती है. पंकज सिंह को भी जगह मिल सकती है. विजय बहादुर पाठक को जगह मिल सकती है.
अमरपाल मौर्य
रायबरेली से आने वाले अमरपाल मौर्य का अपने समाज में खासा प्रभाव है.ऊंचाहार सीट से वे भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि, उन्हें तत्कालीन सपा उम्मीदवार मनोज पांडेय से हार झेलनी पड़ी थी. मनोज पांडेय अब भाजपा में हैं. योगी सरकार में मंत्री बन चुके हैं। वहीं, अमरपाल मौर्य को राज्यसभा भेजा जा चुका है. ऐसे में उन्हें संगठन में लाकर मौर्य समाज को बड़ा संदेश देने का प्रयास होगा.
महेंद्र सिंह
डॉ. महेंद्र सिंह यूपी विधान परिषद के सदस्य रहे हैं. उन्हें योगी सरकार के पहले कार्यक्रम में मंत्रिमंडल में भी जगह मिली थी. महेंद्र सिंह पहले भी भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य रह चुके हैं. प्रतापगढ़ से आने वाले महेंद्र सिंह को संगठनात्मक कौशल के कारण नितिन नवीन की टीम में जगह मिलने की बात कही जा रही है.
विनोद सोनकर
विनोद सोनकर भाजपा की अनुसूचित जाति का बड़ा चेहरा हैं. वे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कौशांबी सीट पर जीत दर्ज की थी. वे भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में काम कर चुके हैं. उनके जरिए भाजपा विपक्ष के दलित पॉलिटिक्स को निशाना पर लेने की कोशिश करती दिखेगी. इसके अलावा प्रयागराज और आसपास के इलाकों के इस वर्ग के वोट बैंक पर भी पार्टी की नजर रहेगी.
स्मृति ईरानी
स्मृति ईरानी पिछले तीन चुनाव से अमेठी लोकसभा सीट पर भाजपा की उम्मीदवार रहीं. लोकसभा चुनाव 2014 में उन्हें राहुल गांधी से हार का सामना करना पड़ा. वहीं, कांग्रेस की परंपरागत सीट पर स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराकर जीत का झंडा गाड़ा. हालांकि, लोकसभा चुनाव 2024 में उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा से हार झेलनी पड़ी. हालांकि, भाजपा संगठन में लाकर राहुल गांधी को अमेठी से अलग किए जाने वाला संदेश देती दिख सकती है.
अशोक कटारिया
अशोक कटारिया यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं. वे योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं. बिजनौर से आने वाले अशोक कटारिया किसान परिवार से हैं. अशोक कटारिया गुर्जर समाज से आते हैं. पश्चिमी यूपी में जाट-गुर्जर समाज के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए भाजपा बड़े दांव खेल सकती है. इस कारण अशोक कटारिया का नाम भी खूब चर्चा में है.
विजय बहादुर पाठक
उत्तर प्रदेश में बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे हैं. वर्तमान में mlc भी हैं.
पंकज सिंह
नोएडा से भाजपा के विधायक हैं. पकंज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं. इस बार उत्तर प्रदेश की बीजेपी की टीम में नहीं रखे गए हैं. ऐसे में दिल्ली की टीम में इनको शामिल करने पर चर्चा है.
हरीश द्विवेदी-गोविंद नारायण शुक्ला
हरीश द्विवेदी बस्ती से सांसद रहे हैं . खास बात यह है कि असम चुनाव में बेहद बड़ी भूमिका में रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व के खासमखास माने जाते हैं. गोविंद नारायण शुक्ला का भी नाम चर्चा में है.
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