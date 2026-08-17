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भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में यूपी का दबदबा: जानिए कौन-कौन से दिग्गज हो सकते हैं शामिल

आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर सकते हैं. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उत्तर प्रदेश से कई दिग्गज नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 17, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:23 AM IST
भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में यूपी का दबदबा: जानिए कौन-कौन से दिग्गज हो सकते हैं शामिल

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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