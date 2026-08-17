भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में यूपी का दबदबा: जानिए कौन-कौन से दिग्गज हो सकते हैं शामिल

BJP New Team: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जल्द अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं. सूत्रों की मानें तो पार्टी में नई राष्ट्रीय टीम के गठन की सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है. इस टीम में कौन-कौन शामिल होगा, इसके लेकर नामों पर मंथन लगभग अंतिम दौर में पहुंच गया है. नितिन नवीन की टीम में यूपी के 10 नेताओं को जगह मिल सकती है. सूत्रों के अनुसार, नितिन नवीन की नई टीम में युवा और अनुभवी चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है. इसी के साथ, बीजेपी संगठन में होने वाले बदलाव में इन नए चेहरों को राष्ट्रीय स्तर पर नई आई अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं.