/पश्चिम यूपी में बीजेपी को धार देने पहुंचे नितिन नवीन, पूर्व सांसदों-विधायकों से लेंगे फीडबैक; दिल्ली वापसी का ये है प्लान

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Nitin Nabin Saharanpur BJP Meeting: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार सहारनपुर पहुंचने वाले हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है. प्रदेश में आगामी सांगठनिक रणनीतियों और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस दौरे के दूसरे दिन नितिन नवीन सहारनपुर में पश्चिम क्षेत्र के दिग्गजों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जारी रखेंगे.
मेरठ से सहारनपुर के लिए रवाना
तय कार्यक्रम के अनुसार, नितिन नवीन सुबह 8:30 बजे मेरठ के दिल्ली रोड पर बने 'मार्स रिसॉर्ट्स' (Mars Resorts) से सहारनपुर के लिए रवाना हुए. सड़क मार्ग से यात्रा करते हुए वे सुबह करीब 11:00 बजे सहारनपुर के 'सरोवर पोर्टिको होटल' पहुंचेंगे, जहां पार्टी के स्थानीय और क्षेत्रीय नेता उनका भव्य स्वागत करेंगे.
पूर्व जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ पहली बैठक
सहारनपुर पहुंचने के तुरंत बाद सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक नितिन नवीन की अध्यक्षता में एक हाई-प्रोफाइल बैठक होगी. इस बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के पूर्व सांसदों (MPs), पूर्व विधायकों (MLAs), पूर्व एमएलसी (MLCs) और पूर्व राज्यसभा सांसदों को आमंत्रित किया गया है. बैठक का मुख्य एजेंडा क्षेत्र में पार्टी के आधार को और मजबूत करना और पुराने व अनुभवी जनप्रतिनिधियों के अनुभवों के साथ ही फीडबैक के आधार पर रणनीति तैयार करना है.
दोपहर में सांगठनिक पदाधिकारियों संग मंथन
दोपहर 12:30 बजे से 1:15 बजे तक लंच का समय तय किया गया है. इसके बाद दोपहर 1:15 बजे से 2:45 बजे तक नितिन नवीन पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक लेंगे. इस सत्र में प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और जिला महामंत्री मौजूद रहेंगे. इस दौरान मंडल स्तर तक संगठन की सक्रियता और कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी.
शाम को दिल्ली वापसी का कार्यक्रम
सहारनपुर में बैठकों का दौर पूरा करने के बाद दोपहर 2:45 बजे नितिन नवीन दिल्ली के लिए रवाना होंगे. शाम लगभग 5:15 बजे उनके नई दिल्ली 1, मोतीलाल नेहरू मार्ग पहुंचने का कार्यक्रम तय है. नितिन नवीन के इस दो दिवसीय दौरे का मुख्य फोकस पश्चिमी यूपी में भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देना, निचले स्तर से निष्पक्ष फीडबैक लेना और क्षेत्र के पूर्व व वर्तमान नेताओं के बीच बेहतर समन्वय बनाना है.
पश्चिमी यूपी के इस दौरे के जरिए बीजेपी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह आगामी चुनावी और सांगठनिक चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार है. अब देखना होगा कि सहारनपुर में हुए इस महामंथन का असर आने वाले दिनों में धरातल पर कितना दिखाई देता है.
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