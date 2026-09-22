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पश्चिम यूपी में बीजेपी को धार देने पहुंचे नितिन नवीन, पूर्व सांसदों-विधायकों से लेंगे फीडबैक; दिल्ली वापसी का ये है प्लान

Nitin Nabin Saharanpur BJP Meeting: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है. सुबह 8:30 बजे मेरठ से सहारनपुर के लिए रवाना हुए. सुबह 11 बजे सहारनपुर के होटल पहुंचेंगे. 11:00-12:30 बजे पश्चिमी क्षेत्र के पूर्व सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे. जिसमें पूर्व MLA, MLC, MP और पूर्व राज्यसभा सांसद भी शामिल होंगे. जानिए उनका पूरा प्लान...

Written ByPooja Singh
Published: Sep 22, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 09:42 AM IST
पश्चिम यूपी में बीजेपी को धार देने पहुंचे नितिन नवीन, पूर्व सांसदों-विधायकों से लेंगे फीडबैक; दिल्ली वापसी का ये है प्लान
Image Credit: Nitin Navin UP Visit

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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