/पश्चिम यूपी में बीजेपी को धार देने पहुंचे नितिन नवीन, पूर्व सांसदों-विधायकों से लेंगे फीडबैक; दिल्ली वापसी का ये है प्लान

पूर्व जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ पहली बैठक

सहारनपुर पहुंचने के तुरंत बाद सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक नितिन नवीन की अध्यक्षता में एक हाई-प्रोफाइल बैठक होगी. इस बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के पूर्व सांसदों (MPs), पूर्व विधायकों (MLAs), पूर्व एमएलसी (MLCs) और पूर्व राज्यसभा सांसदों को आमंत्रित किया गया है. बैठक का मुख्य एजेंडा क्षेत्र में पार्टी के आधार को और मजबूत करना और पुराने व अनुभवी जनप्रतिनिधियों के अनुभवों के साथ ही फीडबैक के आधार पर रणनीति तैयार करना है.