बिहार में NDA को झटका, यूपी में आजम खान को लुभावना ऑफर....राजभर परिवार का नया सियासी पैंतरा

Lucknow News: उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत में राजभर परिवार ने एक साथ दो बड़े धमाके किए हैं. एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA से सीटें न मिलने पर सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने बगावती तेवर अपनाते हुए 153 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. वहीं, उनके बेटे और पार्टी महासचिव अरविंद राजभर ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान को सुभासपा में शामिल होने का खुला न्योता दिया है. अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये BJP के लिए दोहरी चुनौती साबित हो सकती है?.

एनडीए को बड़ा झटका

बिहार चुनाव की सरगर्मी में सुभासपा ने NDA को बड़ा झटका दिया है. पार्टी प्रमुख और यूपी कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि NDA ने गठबंधन धर्म निभाया ही नहीं. हमें एक भी सीट नहीं दी, जबकि हमने 4-5 सीटों की मांग की थी. अब हम 153 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे. राजभर ने BJP पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 'जब वोट चाहिए थे तो गिड़गिड़ाते थे, अब हमें भगा दिया.

सुभासपा छोटे-छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन की कोशिश कर रही

राजभर ने बताया कि पहले चरण में 52 प्रत्याशियों के नाम तय हैं और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. सुभासपा छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन की कोशिश कर रही है. दूसरी तरफ यूपी में सुभासपा ने सपा के घोर BJP-विरोधी नेता आजम खान को लुभाने की कोशिश की. बलिया में अरविंद राजभर ने कहा कि आजम खान जैसे धरातल से जुड़े जन नेता का बायकॉट नहीं, संवाद होना चाहिए. यूपी को उनकी जरूरत है. अगर वे सुभासपा जॉइन करें, तो उन्हें पूरा सम्मान और बड़ा पद देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

आजम खान से करेंगे मुलाकात

पिताजी के स्वास्थ्य सुधरते ही रामपुर जाकर मुलाकात भी करेंगे. ये बयान आजम की जेल रिहाई के बाद आया, जब सपा में उनकी वापसी पर सवाल उठ रहे हैं. अरविंद ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा 'जब आजम जेल में थे, तब अखिलेश ने उन्हें ''सिरदर्द'' कहा और किनारे लगाया. क्या ये ऑफर मुस्लिम-ओबीसी गठजोड़ का नया समीकरण रचेगा? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सुभासपा BJP की सहयोगी होते हुए भी ये चालें गठबंधन को कमजोर कर सकती हैं.

सपा ने किया पलटवार

राजभर परिवार के दोहरी चाल पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि आप राजभर और भाजपा में खटास चल रही है. राजभर को भाजपा पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ना ही उनसे हिस्सेदारी नहीं मांगनी चाहिए. कैबिनेट मंत्री हैं कमाई खाएं और अपने परिवार का भरण पोषण करें.

यह भी पढ़ें : बीजेपी को झटका! योगी सरकार में मंत्री ने दिखाई बगावत, बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान

यह भी पढ़ें : यूपी UP-MLC चुनाव को लेकर सपा का बड़ा दांव, अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी से दो उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान