Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2962933
Zee UP-UttarakhandUP Politics

बिहार में NDA को झटका, यूपी में आजम खान को लुभावना ऑफर....राजभर परिवार का नया सियासी पैंतरा

Lucknow News: सुभासपा अध्‍यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार चुनाव से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्‍होंने कहा कि एनडीए ने चार-पांच सीट मांगे थे, सीटें नहीं म‍िलने पर अब अकेले 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. 

Written By  Tushar Srivastava|Last Updated: Oct 15, 2025, 05:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Om Prakash Rajbhar
Om Prakash Rajbhar

Lucknow News: उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत में राजभर परिवार ने एक साथ दो बड़े धमाके किए हैं. एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA से सीटें न मिलने पर सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने बगावती तेवर अपनाते हुए 153 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. वहीं, उनके बेटे और पार्टी महासचिव अरविंद राजभर ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान को सुभासपा में शामिल होने का खुला न्योता दिया है. अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये BJP के लिए दोहरी चुनौती साबित हो सकती है?. 

एनडीए को बड़ा झटका 
बिहार चुनाव की सरगर्मी में सुभासपा ने NDA को बड़ा झटका दिया है. पार्टी प्रमुख और यूपी कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि NDA ने गठबंधन धर्म निभाया ही नहीं. हमें एक भी सीट नहीं दी, जबकि हमने 4-5 सीटों की मांग की थी. अब हम 153 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे. राजभर ने BJP पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 'जब वोट चाहिए थे तो गिड़गिड़ाते थे, अब हमें भगा दिया. 

सुभासपा छोटे-छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन की कोशिश कर रही 
राजभर ने बताया कि पहले चरण में 52 प्रत्याशियों के नाम तय हैं और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. सुभासपा छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन की कोशिश कर रही है. दूसरी तरफ यूपी में सुभासपा ने सपा के घोर BJP-विरोधी नेता आजम खान को लुभाने की कोशिश की. बलिया में अरविंद राजभर ने कहा कि आजम खान जैसे धरातल से जुड़े जन नेता का बायकॉट नहीं, संवाद होना चाहिए. यूपी को उनकी जरूरत है. अगर वे सुभासपा जॉइन करें, तो उन्हें पूरा सम्मान और बड़ा पद देंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

आजम खान से करेंगे मुलाकात 
पिताजी के स्वास्थ्य सुधरते ही रामपुर जाकर मुलाकात भी करेंगे. ये बयान आजम की जेल रिहाई के बाद आया, जब सपा में उनकी वापसी पर सवाल उठ रहे हैं. अरविंद ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा 'जब आजम जेल में थे, तब अखिलेश ने उन्हें ''सिरदर्द'' कहा और किनारे लगाया. क्या ये ऑफर मुस्लिम-ओबीसी गठजोड़ का नया समीकरण रचेगा? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सुभासपा BJP की सहयोगी होते हुए भी ये चालें गठबंधन को कमजोर कर सकती हैं. 

सपा ने किया पलटवार 
राजभर परिवार के दोहरी चाल पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि आप राजभर और भाजपा में खटास चल रही है. राजभर को भाजपा पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ना ही उनसे हिस्सेदारी नहीं मांगनी चाहिए. कैबिनेट मंत्री हैं कमाई खाएं और अपने परिवार का भरण पोषण करें. 

यह भी पढ़ें : बीजेपी को झटका! योगी सरकार में मंत्री ने दिखाई बगावत, बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान

यह भी पढ़ें : यूपी UP-MLC चुनाव को लेकर सपा का बड़ा दांव, अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी से दो उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान

TAGS

Om Prakash Rajbhar

Trending news

prayagraj news
फरार कुख्यात पटाखा माफिया कादिर पहुंचा हाईकोर्ट, अग्रिम जमानत के लिए दाखिल की याचिका
Om Prakash Rajbhar
बिहार में NDA को झटका, यूपी में आजम को लुभावना ऑफर....राजभर परिवार का सियासी पैंतरा
baghpat news
सास का नहाते समय वीडियो बनाकर खेला अवैध संबंध का खेल, फिर दामाद बना साजिश का शिकार
Ayodhya news
प्रेमानंद महाराज के लिए बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार ने मांगी अल्‍लाह से दुआ
Uttarakhand government
उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, धामी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता
Lucknow latest news
यूपी के इन 8 जिलों में भी पटाखों पर बैन, उल्लंघन करने पर एक लाख का जुर्माना और जेल!
Varanasi News
वाराणसी में बुलडोजर की गरज से हिले 40 आशियाने, मुआवजा न मिलने पर लोगों में आक्रोश
Ghaziabad News
गैंगस्टर कपल की कहानी का खूनी अंत! पति ने पत्नी को गोलियों से भूना
up job update
यूपी में बंपर भर्ती! चौकीदार-लेखाकार से सचिव तक भरे जाएंगे 15 हजार पद, जानें योग्यता
Lucknow latest news
यूपी में न्यूनतम मजदूरी की दरें बढ़ीं, अब हर दिन 110 रुपये तक ज्यादा कमाई