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आपकी लंका में आग लगने वाली है... सपा में टूट को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को किया आगाह

OM Prakash Rajbhar: सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से सपा पर हमला बोला है. उन्होंने अखिलेश यादव को अपनी पार्टी बचाने के लिए आगाह किया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 17, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:05 PM IST
आपकी लंका में आग लगने वाली है... सपा में टूट को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को किया आगाह
Image Credit: OP Rajbhar

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