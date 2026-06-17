राज्य चुनें
UP Politics: यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री व सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर हैं. एक के बाद एक सियासी वार कर रहे हैं. ओम प्रकाश राजभर ने सपा में टूट को लेकर अखिलेश यादव को आगाह किया है.
ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर तंज
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आपकी लंका में आग लगने वाली है और आप दूसरों की चिंता में लगे हैं. गजब आदमी हैं महाराज आप. आप पुराने मित्र हैं, इसलिए पहले ही बता दिया. बचा सकते हैं तो बचा लीजिए अपनी पार्टी को. बुला लीजिए सांसदों और विधायकों की बैठक और सबके हाथ में गीता-कुरान देकर शपथ करवा लीजिए. सब सच उगल देंगे. बुलाइये ना अपने सांसदों को और उगलवाइये सच. विभीषण आप के साथ ही है, लंका में आग लगवाकर रहेगा.
आपकी लंका में आग लगने वाली है और आप दूसरों की चिंता में लगे हैं। ग़ज़ब आदमी हैं महाराज आप। आप पुराने मित्र हैं, इसलिए पहले ही बता दिया। बचा सकते हैं तो बचा लीजिए अपनी पार्टी को। बुला लीजिए सांसदों और विधायकों की बैठक और सबके हाथ में गीता-कुरान देकर शपथ करवा लीजिए। सब सच उगल…
— Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) June 17, 2026
सुभासपा से गठबंधन क्यों तोड़ा?
आगे उन्होंने लिखा, रही बात हमारे पैसा लेने की तो आइये ना हमारे घर. दो चार किलो आलू, प्याज और बोरी भर गेंहू मिलेगा. कौन पैसा लेकर लोडर बनाता है और कौन दबे कुचलों को नेता बनाता है, ये आप भी बेहतर जानते हैं और जनता भी अखिलेश भइया. आप बस यही जवाब दे दीजिए कि आपने हमसे गठबंधन क्यों तोड़ा था? यही ना कि मैंने आपसे कहा कि जरा एसी से निकलकर जमीन पर आइये, थोड़ी मेहनत कर लीजिए. आप तो एसी से निकलने को तैयार नहीं थे. तोड़ लिया समझौता. हमें सम्मान मिला तो हम पिछड़े, शोषितों और वंचितों की आवाज उठाने बीजेपी के साथ आए और बस उसी काम में लगे हैं. यहां एसी पीसी वाले कोई हैं नहीं. सब जनता के लिए, जनता के साथ रहते हैं.
'सुभासपा में विलय कर लीजिए'
आगे लिखा, देख लीजिएगा इस गर्मी में आप बंद कमरे में एसी की ठंडी हवा खाते रहे वे और बाहर राजनैतिक शॉर्ट सर्किट से आपकी लंका जलकर ख़ाक हो जाएगी. मेरा एक सुझाव है. सपा का विलय सुभासपा में कर लीजिए. हम आपको कुछ ना कुछ तो जरूर बना देंगे. इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का.
'निरे गोलू टाइप इंसान हैं'
ओम प्रकाश राजभर के बयानों पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया. इसके बाद ओम प्रकाश राजभर नहीं रुके. तुरंत हमला बोल दिया. एक और पोस्ट पर लिखा, हमको लग रहा था कि आप राजनीतिक रूप से कुछ तो समझदार इंसान होंगे ही. मां-बाप के आशीर्वाद से बिदेस में अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं, मगर अब पक्का पता लग गया है कि आप निरे 'गोलू' टाइप के इंसान हैं. आपके देसी चाचा लोग आपको निपटाने की पूरी सुपारी ले चुके हैं. आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है.
अरे अखिलेश यादव जी @yadavakhilesh
हमको लग रहा था कि आप राजनीतिक रूप से कुछ तो समझदार इंसान होंगे ही। मां-बाप के आशीर्वाद से बिदेस में अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं। मगर अब पक्का पता लग गया है कि आप निरे 'गोलू' टाइप के इंसान हैं। आपके देसी चाचा लोग आपको निपटाने की पूरी सुपारी ले… https://t.co/PSrjmtn8ZP
— Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) June 17, 2026
पीतल की लंका बची
मगर क्या कहा जाए, यही दुनिया है... हम आपको आगाह कर रहे हैं तो आप हमारा अहसान मानने की जगह उलटे हमारे पर ही रौब गांठ रहे हैं. हमारे फिक्र में दुबले मत होइए. हमारा आप और आपके लोडर कितना भी कुछ चाह लेंगे, तब भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे... चिंता अपनी सोने की लंका की कीजिए. वैसे सोने की लंका तो अब बची नहीं है. बिदेसी भतीजे को गोलू बनाके देसी चाचाओं ने सोने को पहले ही पीतल में बदल दिया है तो अपनी पीतल की लंका ही बचा लीजिए... मगर लिख लीजिए बचेगी फिर भी नहीं...
'वोट के बदले नोट कांड याद है'
याद है न 2008 का 'वोट के बदले नोट कांड' आप ही लोगों का किया धरा है... लोकतंत्र की रक्षा में आप लोग सांसद खरीद रहे थे... बहुत कहानियां हैं आप लोगों के काले कारनामों की... एक एक करके उजागर करता रहूंगा... घबड़ाइए मत...