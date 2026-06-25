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Lucknow News: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के ‘PDA’ को लेकर योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव अपने मतलब के हिसाब से PDA की परिभाषा गढ़ते रहते हैं. इसको लेकर राजभर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव पर निशाना साधा है.
अखिलेश बताते हैं PDA का अलग-अलग मतलब- राजभर
दरअसल, 24 जून को अखिलेश यादव ने लखनऊ में आदिवासी समाज को लेकर पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस की. इसमें उन्होंने PDA के A को आदिवासी से जोड़ा. इसको लेकर मंत्री राजभर ने निशाना साधते हुए पोस्ट में लिखा, “अखिलेश जी ने आज अपने PDA की नई व्याख्या की. उन्होंने कहा कि PDA में A का मतलब आदिवासी है. A को अल्पसंख्यक और अगड़ा वो, पहले ही बता चुके हैं. डर ये लग रहा है कि अखिलेश जी किसी दिन कोई सम्मेलन करते हुए यह न कह दें कि A का मतलब आंकवादी भी होता है!”
आतंकियों के मुकदमे वापस लेने का आरोप
राजभर ने आगे लिखा कि उनकी (अखिलेश यादव) सरकार अपने कार्यकाल के दौरान वाराणसी सीरियल ब्लास्ट, लखनऊ और फैजाबाद कोर्ट ब्लास्ट के आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले चुकी है. ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में अखिलेश अपने PDA के A के बारे में यह कह सकते हैं कि सपा के PDA का अर्थ 'अगड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आतंकवादी' होता है.
अखिलेश राजनीति के राजाबाबू- राजभर
राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश जी की यह हरकतें देखकर मुझे "गोविंद" जी की फिल्म "राजा बाबू" याद आ रही है, जिसमें "गोविंदा" जी का किरदार कभी वकील, कभी डॉक्टर, कभी पुलिस अधिकारी और कभी नेता बनता है. सही मायने में कहा जाए तो अखिलेश जी भारतीय राजनीति के "राजा बाबू" ही हैं.
PDA के अलग-अलग मायने
आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव PDA का नारा तो बुलंद करते हैं लेकिन विरोधी दल उनपर आए दिन PDA के अलग-अलग मायने बताने का आरोप लगाता है. देखा गया है कि उन्होंने PDA को कभी P फॉर पिछड़ा, D से दलित और A फॉर अल्पसंख्यक बताया था तो कभी PDA के A को कई तरह से परिभाषित किया, जैसे- A से अगड़ा, A से आदिवासी और फिर इसमें महिलाओं को भी जोड़ने लगे.
A फॉर आधी आबादी भी बता चुके
इसके अलावा अखिलेश यादव A फॉर आधी आबादी भी बता चुके हैं. इतना ही नहीं अखिलेश यादव ने ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए PDA में ब्राह्मणों को भी प्लस करने की कोशिश की और PDA+B बताया. वैसे ओपी राजभर इसके पहले भी सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साध चुके हैं. वो अखिलेश यादव के PDA को "पीट देगा अहीर", "पीट देगा अल्पसंख्यक" (सपाई) की संज्ञा दे चुके हैं. राजभर ने एक पोस्ट में कहा था कि अखिलेश यादव दिनरात रट्टू तोता की तरह पीडीए-पीडीए की माला जपते रहते हैं, मगर उसी माला से उनके लोग राजभर समाज के लोगों का गला घोटने में सबसे आगे हैं.