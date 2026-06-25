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अखिलेश भारतीय राजनीति के ‘राजाबाबू’... ओम प्रकाश राजभर का सपा अध्यक्ष पर तीखा हमला

Lucknow News: 24 जून को अखिलेश यादव ने लखनऊ में आदिवासी समाज को लेकर पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस की. इसमें उन्होंने PDA के A को आदिवासी से जोड़ा. इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने हमला बोला है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 25, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:38 PM IST
अखिलेश भारतीय राजनीति के ‘राजाबाबू’... ओम प्रकाश राजभर का सपा अध्यक्ष पर तीखा हमला
Image Credit: OM Prakash Rajbhar Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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