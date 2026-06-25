A फॉर आधी आबादी भी बता चुके

इसके अलावा अखिलेश यादव A फॉर आधी आबादी भी बता चुके हैं. इतना ही नहीं अखिलेश यादव ने ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए PDA में ब्राह्मणों को भी प्लस करने की कोशिश की और PDA+B बताया. वैसे ओपी राजभर इसके पहले भी सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साध चुके हैं. वो अखिलेश यादव के PDA को "पीट देगा अहीर", "पीट देगा अल्पसंख्यक" (सपाई) की संज्ञा दे चुके हैं. राजभर ने एक पोस्ट में कहा था कि अखिलेश यादव दिनरात रट्टू तोता की तरह पीडीए-पीडीए की माला जपते रहते हैं, मगर उसी माला से उनके लोग राजभर समाज के लोगों का गला घोटने में सबसे आगे हैं.