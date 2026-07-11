सपा में कब और कहां से होगी टूट?... बलिया से ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा ऐलान

सपा काल में मंदिर पर कब्जा कर मस्जिद बनते थे

सीएम योगी के बयान 'सपा की सरकार में मंदिर पर कब्जा कर मस्जिद की दीवार बनाने का काम ज्यादा किया गया' इसपर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने कभी सरकार में रहते हुए कभी मंदिर बनाने की बात कही. वह या तो कब्रिस्तान बनवाते थे या फिर मस्जिद बनाने की बात कहते थे. उनको सिर्फ मस्जिद और कब्रिस्तान ही दिखाई देता था. पिछड़े वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति का पैसा उठाकर टैबलेट के रूप में बांट दिया था. मुजफ्फरपुर दंगे में जिन पुलिस अधिकारियों ने दंगाइयों के खिलाफ मुकदमा लिखा, वह मुकदमा वापस हो गया और अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया.