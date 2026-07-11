सपा में कब और कहां से होगी टूट?... बलिया से ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा ऐलान

राज्य चुनें
मनोज चतुर्वेदी/बलिया: बलिया के रतसड में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल का विरोध टीएमसी और शिवसेना ने किया और टूट गई. समाजवादी पार्टी ने भी विरोध किया तो मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी भी टूट जाएगी. आगे उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने महिलाओं को बराबरी का हक दिया है. गांव में जब महिला बिल का विरोध करने वाले लोग जा रहे हैं तो महिलाएं पूछ रही हैं कि मेरा अधिकार कहां गया?. मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उसमें बड़ी संख्या में लोग समर्थन करेंगे.
सपा में टूट की शुरुआत बलिया से होगी
ओम प्रकाश राजभर ने अपने पुराने बयान को एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि बलिया में सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि तीन सांसद हैं और बलिया से ही सपा में टूट की शुरुआत होगी. वहीं, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर नृपेंद्र मिश्रा के बयान पर कहा कि जिसने घटना किया है, उसने आस्था पर चोट किया है. विपक्ष जो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है वह भी निंदनीय है. 500 वर्षों के बाद बड़े संघर्ष के बाद राम का मंदिर बना है.
सपा काल में मंदिर पर कब्जा कर मस्जिद बनते थे
सीएम योगी के बयान 'सपा की सरकार में मंदिर पर कब्जा कर मस्जिद की दीवार बनाने का काम ज्यादा किया गया' इसपर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने कभी सरकार में रहते हुए कभी मंदिर बनाने की बात कही. वह या तो कब्रिस्तान बनवाते थे या फिर मस्जिद बनाने की बात कहते थे. उनको सिर्फ मस्जिद और कब्रिस्तान ही दिखाई देता था. पिछड़े वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति का पैसा उठाकर टैबलेट के रूप में बांट दिया था. मुजफ्फरपुर दंगे में जिन पुलिस अधिकारियों ने दंगाइयों के खिलाफ मुकदमा लिखा, वह मुकदमा वापस हो गया और अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया.
राहुल गांधी और अखिलेश पर हमला बोला
राहुल गांधी और अखिलेश यादव द्वारा एसआईटी जांच पर सवाल खड़ा करने पर कहा कि राहुल जी के साथ है अखिलेश जी. राहुल जी देश पर विश्वास नहीं है और देश को कटघरे में खड़ा करते हैं. संविधान पर भरोसा नहीं है, यह लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं. हमेशा झूठ बोले हैं और झूठ बोलने का काम करते हैं. राहुल गांधी कहते हैं कि पिछड़े और दलितों के साथ धोखा हुआ 60 साल उनकी सरकार थी उन्होंने क्या किया.
ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक बनाया जाएगा
जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाए जाने पर कहा कि सरकार का फैसला संविधान के दायरे में है. विभाग हमारे पास है. यहां से पत्रावली गई और मुख्यमंत्री ने अनुमोदन दे दिया. मैंने आदेश दे दिया. वहीं, प्रधानों के प्रशासक बनाने का मामला कोर्ट में जाने पर कहा कि 13 तारीख को सुनवाई है. सब सही हो जाएगा. कहा कि ब्लॉक प्रमुखों को भी 6 महीने के लिए प्रशासक बनाया जाएगा.
कांग्रेस 403 सीटों पर चुनाव लड़े
यूपी कांग्रेस प्रभारी द्वारा सीट शेयरिंग को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि वह आखिरकार गठबंधन क्यों कर रहे हैं, जब उनके पास ताकत है, ऊर्जा है तो 403 सीट पर लड़ना चाहिए फिर वह आधी सीट क्यों मांग रहे हैं?. वह आपस में कितना भी कम कष्ट करें 27 में 27 सीट भी नहीं जीत पाएंगे. MY फैक्टर लेकर चल रहे हैं. मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में भी उनके बिरादरी का नाम आया टीनू यादव का.