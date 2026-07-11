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सपा में कब और कहां से होगी टूट?... बलिया से ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा ऐलान

Ballia News: महिला आरक्षण बिल का विरोध करने पर टीएमसी और शिवसेना में टूट हो गई. ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से दावा कि सपा में टूट कब होगी?.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 11, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:01 PM IST
सपा में कब और कहां से होगी टूट?... बलिया से ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा ऐलान
Image Credit: OM Prakash Rajbhar

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