/2027 चुनाव के लिए विदेशी कंपनी से ले रहे मदद... अखिलेश यादव के विदेश दौरे की ओम प्रकाश राजभर ने निकाल दी हवा

जंतर-मंतर को लेकर भी घेरा

ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन का भी जिक्र किया. ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद जंतर-मंतर की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव खुद वहां नहीं पहुंच रहे हैं. उन्होंने अखिलेश को "एसी-पीसी और ट्विटर वाले नेता" बताया और आरोप लगाया कि वे आंदोलन में शामिल होने के बजाय उसके नाम पर फंडिंग जुटाने की राजनीति करते हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उसी पैसे को विदेशी कंपनी पर खर्च किया जा रहा है.