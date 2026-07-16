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2027 चुनाव के लिए विदेशी कंपनी से ले रहे मदद... अखिलेश यादव के विदेश दौरे की ओम प्रकाश राजभर ने निकाल दी हवा

Lucknow News: ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के विदेशी दौरे को लेकर बड़ा आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि अखिलेश आगामी विधानसभा चुनाव के लिए विदेशी कंपनी का सहारा ले रहे हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 16, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:41 PM IST
2027 चुनाव के लिए विदेशी कंपनी से ले रहे मदद... अखिलेश यादव के विदेश दौरे की ओम प्रकाश राजभर ने निकाल दी हवा
Image Credit: Social Media

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