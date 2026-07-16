/2027 चुनाव के लिए विदेशी कंपनी से ले रहे मदद... अखिलेश यादव के विदेश दौरे की ओम प्रकाश राजभर ने निकाल दी हवा

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Lucknow News: योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री व सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पिछले कई दिनों से अखिलेश यादव पर हमलावर हैं. ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है. सुभासपा अध्यक्ष का दावा है कि अखिलेश यादव ने यूपी में होने वाले आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर एक विदेशी कंपनी को काम पर लगाया है. ओम प्रकाश राजभर का आरोप है कि इस कंपनी का काम है विभिन्न जातियों के बीच लड़ाई-झगड़ा कराकर राजनीतिक फायदा पहुंचाना.
अखिलेश क्यों जा रहे विदेश दौरे पर?
ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, अखिलेश यादव को विदेश से काफी लगाव है, लेकिन हाल के दिनों में उनके लगातार विदेश जाने के पीछे चुनावी रणनीति काम कर रही है. ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि विदेशी कंपनी के जरिए 2027 के चुनाव के लिए जातीय ध्रुवीकरण की योजना बनाई जा रही है और उसी की निगरानी के लिए अखिलेश विदेश जा रहे हैं.
PDA पर बोला हमला
ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) अभियान पर भी हमला बोला. उन्होंने लिखा कि सपा का नारा पहले ही पूरी तरह विफल हो चुका है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब करोड़ों-अरबों रुपये खर्च कर नए-नए तरीके आजमाए जा रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है.
जंतर-मंतर को लेकर भी घेरा
ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन का भी जिक्र किया. ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद जंतर-मंतर की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव खुद वहां नहीं पहुंच रहे हैं. उन्होंने अखिलेश को "एसी-पीसी और ट्विटर वाले नेता" बताया और आरोप लगाया कि वे आंदोलन में शामिल होने के बजाय उसके नाम पर फंडिंग जुटाने की राजनीति करते हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उसी पैसे को विदेशी कंपनी पर खर्च किया जा रहा है.
राहुल गांधी और केजरीवाल का भी लिया नाम
ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा कि अगर केवल फंडिंग के दम पर चुनाव जीते जा सकते, तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल आज राजनीतिक रूप से इस स्थिति में नहीं होते. उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनी पर पैसा खर्च करने से भी अखिलेश यादव को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है.
'हम तो आपके मित्र हैं' कहकर दी नसीहत
ओम प्रकाश राजभर ने अपने पोस्ट में खुद को अखिलेश यादव का मित्र बताते हुए लिखा कि उनका काम समझाना है. उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह दी कि विदेशी कंपनियों के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि इससे चुनावी प्रतिष्ठा तो नहीं बचेगी, उल्टा पैसा भी बर्बाद होगा.