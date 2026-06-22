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Lucknow News: योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार सपा अध्यक्ष पर हमलावर हैं. एक के बाद एक वार कर रहे हैं. अब एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है.
ओम प्रकाश राजभर ने साधा निशाना
ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, गोमती रिवर फ्रंट का जो फंड था, उसे आपने 2017 के चुनाव में खर्च किया. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई नोटबंदी की वजह से आप, अतीक अहमद के काले धन का इस्तेमाल नहीं कर पाए. यही वजह है कि गोमती रिवर फ्रंट का पूरा बजट खर्च करने के बावजूद सिर्फ 60 फीसदी काम ही पूरा हो सका. 40 फीसदी काम पर जो पैसा खर्च होना था, वह सैफई परिवार की तिजोरी और विधानसभा चुनाव में खर्च हुआ.
गोमती रिवर फ्रंट मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा
ओम प्रकाश राजभर ने आगे लिखा, अखिलेश बाबू को लगा था कि सरकार में वापसी के साथ अपनी चोरी छिपा ले जाएंगे, लेकिन पाप का घड़ा भर चुका था. घोटालेबाजों की सरकार हार गई. सभी घोटाला सामने आ गया. यह अखिलेश राज के भ्रष्ट काले कारनामों का यह एक नमूना भर है. एक-एक कर सारे चिट्ठे खोलूंगा. पूरी फ़ाइल लेकर बैठा हूं. माननीय संस्थाएं और माननीय एजेंसियां गोमती रिवर फ्रंट से जुड़े मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने में जुटी हैं और विश्वास है कि करेंगी भी. धीरज रखें- जेल में न एसी मिलेगी, न ट्विटर होगा और न ही पीसी कर पाएंगे.
गोमती रिवर फ्रंट का जो फंड था उसे आपने 2017 के चुनाव में खर्च किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई नोटबंदी की वजह से आप, अतीक अहमद के काले धन का इस्तेमाल नहीं कर पाए।
यही वजह है कि गोमती रिवर फ्रंट का पूरा बजट खर्च करने के बावजूद सिर्फ 60 फीसदी काम ही पूरा… pic.twitter.com/q9349GVwk5
— Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) June 22, 2026
बेटे अरविंद राजभर ने भी बोला हमला
वहीं, ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने कहा कि अभी तो सिर्फ रिवर फ्रंट घोटाला ही सामने आया है और जो भी घोटाले इन लोगों ने किए हैं, उसकी भी जांच कराई जाएगी. 'धुरंधर' पिक्चर में साफ तौर पर दिखाया है कि किस तरह से अतीक अहमद काले धन का इस्तेमाल करता था. समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे काली गाड़ी से बिना मोबाइल लिए अखिलेश यादव से मिलने आए थे और उनसे ओमप्रकाश राजभर की बातों का बुरा न मानने की बात कही थी... इस पर अरविंद राजभर ने कहा कि जिसने यह बात कही है वही काली गाड़ी से चोरों की तरह गया होगा. ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे छाती ठोक कर सामने से कहीं जाते हैं. समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरह चोरी छुपे कहीं नहीं जाते.