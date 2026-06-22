Add Zee Business As A Preferred Source
App

जेल में न AC मिलेगा, न ट्विटर और न PC... ओम प्रकाश राजभर की अखिलेश यादव को सीधी चेतावनी!

Lucknow News: ओम प्रकाश राजभर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर फिर से हमला बोला है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 22, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:56 PM IST
जेल में न AC मिलेगा, न ट्विटर और न PC... ओम प्रकाश राजभर की अखिलेश यादव को सीधी चेतावनी!
Image Credit: OP Rajbhar vs Akhilesh Yadav

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भरत तिवारी एनकाउंटर केस में नया मोड़, वाराणसी से उठा न्याय की मांग
Varanasi News1 hr ago
2
lucknow fire1 hr ago
3
jalaun news2 hrs ago
4
Akhilesh Yadav News2 hrs ago
5
Yamuna Authority2 hrs ago