बेटे अरविंद राजभर ने भी बोला हमला

वहीं, ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने कहा कि अभी तो सिर्फ रिवर फ्रंट घोटाला ही सामने आया है और जो भी घोटाले इन लोगों ने किए हैं, उसकी भी जांच कराई जाएगी. 'धुरंधर' पिक्चर में साफ तौर पर दिखाया है कि किस तरह से अतीक अहमद काले धन का इस्तेमाल करता था. समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे काली गाड़ी से बिना मोबाइल लिए अखिलेश यादव से मिलने आए थे और उनसे ओमप्रकाश राजभर की बातों का बुरा न मानने की बात कही थी... इस पर अरविंद राजभर ने कहा कि जिसने यह बात कही है वही काली गाड़ी से चोरों की तरह गया होगा. ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे छाती ठोक कर सामने से कहीं जाते हैं. समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरह चोरी छुपे कहीं नहीं जाते.