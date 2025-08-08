सपा में अगर कोई मर्द है तो....अखिलेश का नाम लेकर ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा दावा
सपा में अगर कोई मर्द है तो....अखिलेश का नाम लेकर ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा दावा

Ballia News: सुभासपा अध्‍यक्ष ओम प्रकाश राजभर बलिया पहुंचे तो मीडिया से बात करते हुए सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है. इतना ही नहीं उन्‍होंने सपा को चुनौती भी दी है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 08, 2025, 09:01 PM IST
Om Prakash Rajbhar and Akhilesh Yadav
मनोज चतुर्वेदी/बलिया: यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग कुछ पिल्ली पिल्ला पाल लिए हैं. ये पिल्ली पिल्ला देसी कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं. दरअसल, ओमप्रकाश राजभर से जब सवाल पूछा गया कि अखिलेश यादव, ओमप्रकाश राजभर के मुकाबले सपा सांसद रमाशंकर राजभर को आगे किया है. इस पर ओपी राजभर ने दनादन सपा पर जुबानी हमला करना शुरू कर दिया. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एक लोडर होता है जो अपने मालिक की मर्जी से काम करता है, एक लीडर होता है जो अपनी मर्जी से काम करता है. हमारी पार्टी में हर जाति धर्म के लोग हैं, बोलने के लिए हर कोई आजाद है. 

सपा 27 में मुसलमान को मुख्‍यमंत्री बनाएगी?
ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा में अगर कोई मर्द है तो कह दे कि 27 में मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे. संसद का मानसून सत्र चल रहा है 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सामाजिक न्याय समिति या फिर रोहिणी आयोग समिति की रिपोर्ट तैयार है. अगर किसी की जुबान खुलेगी तो अखिलेश जुबान काट लेंगे. समाजवादी पार्टी के लोग कुछ पिल्‍ली पिल्‍ला पाल लिए हैं. यह पिल्‍ली पिल्‍ला भौंक रहे हैं. 

'रात में गुलदस्‍ता देते हैं अखिलेश'
अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव रात के अंधेरे में मोदी और योगी को गुलदस्ता देते हैं और कहते हैं कि जान बची रहे. दिन में बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं और रात में गुलदस्ता देते हैं. कहिए तो फोटो दिखा दूं. बिहार चुनाव को लेकर कहा कि अमित शाह सहित बड़े नेताओं से 70 प्रतिशत तक बात हो चुकी है. 30% बचा है, ऐसे में जल्द ही बिहार चुनाव में हम एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे. 

