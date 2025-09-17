सत्‍ता से बाहर आए 8 साल हो गए, महल का माल खत्‍म हो रहा है....अखिलेश पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा हमला
सत्‍ता से बाहर आए 8 साल हो गए, महल का माल खत्‍म हो रहा है....अखिलेश पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा हमला

Sultanpur News: सुल्‍तानपुर के बल्लीपुर में पहुंचे प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फ‍िर से समाजवादी पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है. उन्‍होंने कहा कि प्रदेश को लूटने का काम किया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 17, 2025, 07:31 PM IST
Om Prakash Rajbhar
Om Prakash Rajbhar

आशीष श्रीवास्‍तव/सुल्‍तानपुर: योगी सरकार में मंत्री व सुभासपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फ‍िर से अखिलेश यादव पर हमला बोला है. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा अध्‍यक्ष अखिलेश को सत्‍ता से बाहर आए 8 साल हो गया है. महल का माल खत्‍म हो रहा है. जब वह सत्‍ता में थे तो प्रदेश सरकार का खजाना लूटते थे. लाखों करोड़ों की बात करते थे. ओम प्रकाश राजभर ने AIMIM के प्रदेश अध्‍यक्ष शौकत अली द्वारा महाराजा सुहेल देव पर की गई टिप्‍पणी पर भी पलटवार किया है. 

शौकत अली को इतिहास पढ़ना चाहिए 
सुल्‍तानपुर के बल्लीपुर में पहुंचे प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि शौकत अली जाहिल गंवार हैं. उन्‍हें इतिहास पढ़ना चाहिए. उनका बयान समाज में नफरत पैदा करने वाला है. बहुजन महापुरुषों के अपमान का बयान है. जिस महापुरुष (राजा सुहेलदेव) की मूर्ति और पार्क बनवाने के लिए पीएम ने शिलान्यास किया हो, मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया हो, उसपर उंगली उठाने का मकसद जानते है क्या है? 

75 जिलों में दर्ज होगा मुकदमा 
ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि शौकत अली के खिलाफ मुकदमा पहले लखनऊ में दर्ज हुआ है. अब पूरे प्रदेश के 75 जिलों में दर्ज हो रहा है. वहीं, सपा अध्‍यक्ष के भाजपा के पास फर्जी वोटर कार्ड बनाने की मशीन होने वाले बयान को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव के पास हक लूटने वाली मशीन है. पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को, समान्य वर्ग सबको धोखा देने वाली मशीन है. 

सुभासपा बिहार में NDA के साथ लड़ेगी चुनाव 
ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश के पास तो ये भी है कि 86 में 56 SDM बनाए थे. वहीं पूर्वांचल तक सीमित सुभासपा के संगठन और पार्टी के प्रदेश में बढ़ने के सवाल पर कहा कि प्रदेश छोड़िए हम बिहार में NDA के साथ मिलकर कई जिलों तक पहुंचे हैं और सरकार बनाएंगे. इससे पहले मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने 75 किलो का केक काटकर सभी को बधाई दी. 

सत्‍ता से हटे 8 साल हो गए, महल का माल खत्‍म हो रहा है...ओपी राजभर का अखिलेश पर हमला
;