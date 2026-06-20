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मनोज चतुर्वेदी/बलिया: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष व यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फिर से सपा में टूट का दावा किया है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसदों की टूट की अगुवाई बलिया के लाल सपा सांसद राजीव राय करेंगे. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा सांसद राजीव राय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और उस समय अमित शाह ने उनको डांटा था और कहा था कि तुमको जो काम दिए हैं वो जाकर करो.
बलिया के सभी सपा सांसद संपर्क में हैं
राजीव राय ने अमित शाह को जन्मदिन कि बधाई भी थी, जो काफी वायरल भी हुआ था. बलिया के तीनों सांसदों में से सबसे ज्यादा माल राजीव राय के पास है और ईडी अब पूछताछ करने जा रही है. क्या करेंगे बेचारे भाग कर जायेंगे. सपा के सारे सांसद अलग अलग संपर्क में हैं, कोई केशव प्रसाद मौर्य के यहां संपर्क में है तो कोई ब्रजेश पाठक के यहां संपर्क में है तो कोई दिल्ली संपर्क में है. ओपी राजभर ने दावा किया, जिस दिन सदन चलेगा उसके आसपास समझ आ जायेगा.
टिन्नू यादव ने ही चढ़ावा चोरी मामले की जानकारी दी
वहीं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच SIT द्वारा किए जाने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पूछताछ हो रही है. टिंन्नू यादव के नाम सामने आया है. अखिलेश यादव के बिरादर के नाम पहले ही आ रहा है. टिंन्नू यादव ने ही अखिलेश यादव को बताया था कि चोरी हो गई है. वहीं, ओम प्रकाश राजभर चंपत राय को बचाते हुए नजर आए. वहीं, नीट परीक्षा में एक अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र आबू धाबी दिए जाने के बाद राहुल गांधी के ट्वीट पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राहुल गांधी को नीट परीक्षा से प्रेम नहीं है, इटली से प्रेम है, वो इटली को खुश देखना चाहते हैं भारत को खुश नहीं देखना चाहते.
अखिलेश यादव पर पलटवार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे पर अखिलेश यादव के तंज कि इस दौरे की भी SIT जांच होनी चाहिए के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनसे पूछकर योगी जी कहीं जायेंगे. अखिलेश यादव के जिम्मे कोई काम नहीं है. अखिलेश यादव केवल इसलिए बोल रहे हैं कि जनता में जाकर वोट मांग सके. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमने अखिलेश यादव को तलाक नहीं दिया है, उन्होंने हमकों तलाक दिया है, वो भी लिखित रूप से तलाक दिया है. शिवपाल यादव को अखिलेश यादव तिरक्षी नजर से नहीं देखना चाहते. एक दिन ऐसा आएगा जब शिवपाल यादव को पार्टी के नेतृत्व करना पड़ेगा. वहीं, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राम गोपाल यादव ने जो चिट्ठी गृह मंत्री को दी है उसका खुलासा करें जिस दिन वो खुलासा कर देंगे हम चिट्ठी दे देंगे.