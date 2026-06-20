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राजीव राय करेंगे सपा में टूट की अगुवाई... अमित शाह से मिले थे सपा सांसद, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा

OM Prakash Rajbhar: बलिया पहुंचे सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा में टूट को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि सपा में टूट की अगुवाई बलिया का लाल करेगा.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 20, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:38 PM IST
राजीव राय करेंगे सपा में टूट की अगुवाई... अमित शाह से मिले थे सपा सांसद, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा
Image Credit: OM Prakash Rajbhar

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