अखिलेश यादव पर पलटवार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे पर अखिलेश यादव के तंज कि इस दौरे की भी SIT जांच होनी चाहिए के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनसे पूछकर योगी जी कहीं जायेंगे. अखिलेश यादव के जिम्मे कोई काम नहीं है. अखिलेश यादव केवल इसलिए बोल रहे हैं कि जनता में जाकर वोट मांग सके. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमने अखिलेश यादव को तलाक नहीं दिया है, उन्होंने हमकों तलाक दिया है, वो भी लिखित रूप से तलाक दिया है. शिवपाल यादव को अखिलेश यादव तिरक्षी नजर से नहीं देखना चाहते. एक दिन ऐसा आएगा जब शिवपाल यादव को पार्टी के नेतृत्व करना पड़ेगा. वहीं, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राम गोपाल यादव ने जो चिट्ठी गृह मंत्री को दी है उसका खुलासा करें जिस दिन वो खुलासा कर देंगे हम चिट्ठी दे देंगे.