यूपी में NDA को तगड़ा झटका! पंचायत चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने मारी पलटी

Ghazipur News: यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इससे पहले सुभासपा अध्यक्ष व यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है. गाजीपुर पहुंचे सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि वह पंचायत चुनाव एनडीए से अलग लड़ेंगे. उनके इस बयान के बाद यूपी में सियासत गरमा गई है.

पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान

गाजीपुर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि उनकी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) इस बार पंचायत चुनाव एनडीए से अलग होकर लड़ेगी. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वह 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंचायत चुनाव में वह अकेले उतरेंगे. यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) की समय सीमा बढ़ाने पर संतोष जताया है.

एसआईआर की डेटलाइन बढ़ाने पर क्या कहा?

एसआईआर की डेटलाइन बढ़ाने को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चुनाव आयोग ने दो सप्ताह के लिए समय बढ़ाया है, जिससे चीजें आसान हो जाएंगी. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने पैनी निगह बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी सही मतदाता न छूटे और कोई फर्जी जुटने भी न पाए. वहीं, जब ओम प्रकाश राजभर से माफियाओं के टिकट देने पर सवाल पर पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, "जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम है, वो सब मेरे दोस्त हैं.

'हिंदुओं से ज्यादा जागरूक मुस्लिम'

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हिंदुओं के प्रति मुस्लिम ज्यादा जागरूक हैं और मुख्यमंत्री जी ने पैनी निगह बनाए रखने का निर्देश दिया है. ओम प्रकाश राजभर ने सभी लोगों से एसआईआर में भाग लेने की अपील की है. बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव होने हैं. सभी दल पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं. इससे पहले ओम प्रकाश राजभर का ये बयान क्या पंचायत चुनाव में कितना असर डालेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा.

