/जौनपुर की 2 सीटों पर सुभासपा की नजर: ओम प्रकाश राजभर उतारेंगे अपने प्रत्याशी, यूपी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान

सड़क, शौचालय और डिजिटल लाइब्रेरी का किया जिक्र

ओमप्रकाश राजभर ने सरकार की विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि गांवों में सड़क, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर काम हुआ है. उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी का जिक्र करते हुए कहा कि अब गांव के युवाओं को पढ़ाई के लिए हर बार शहर जाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने बताया कि गांव-गांव उत्सव भवन बनाए जाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है और इसके लिए सरकार की ओर से बजट उपलब्ध कराया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार काम कर रही है.