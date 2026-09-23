Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /UP Politics
  • /जौनपुर की 2 सीटों पर सुभासपा की नजर: ओम प्रकाश राजभर उतारेंगे अपने प्रत्याशी, यूपी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान

जौनपुर की 2 सीटों पर सुभासपा की नजर: ओम प्रकाश राजभर उतारेंगे अपने प्रत्याशी, यूपी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान

Jaunpur News: जौनपुर पहुंचे सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दो सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया. उन्होंने कहा कि पार्टी बूथ स्तर पर तैयारियों में जुटी है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 23, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:33 PM IST
जौनपुर की 2 सीटों पर सुभासपा की नजर: ओम प्रकाश राजभर उतारेंगे अपने प्रत्याशी, यूपी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान
Image Credit: OP Rajbhar

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UP में सोना खरीदने वालों के लिए राहत! 24 कैरेट पर ₹520 की गिरावट, जानिए चांदी का रेट
2
3
4
5