/जौनपुर की 2 सीटों पर सुभासपा की नजर: ओम प्रकाश राजभर उतारेंगे अपने प्रत्याशी, यूपी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान

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अजीत सिंह/जौनपुर: जौनपुर की जफराबाद और केराकत सीट पर विधानसभा चुनाव को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने तैयारियां तेज कर दी हैं. बुधवार को जौनपुर की जफराबाद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित बूथ समीक्षा बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर पहुंचे. पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया. बैठक के बाद ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर पर संगठन की समीक्षा की जा रही है. उन्होंने बताया कि अब तक करीब 85 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर की तैयारियों की समीक्षा की जा चुकी है और पार्टी संगठन को चुनाव के लिए मजबूत किया जा रहा है.
जौनपुर की दो सीटों पर प्रत्याशी उतारने का दावा
ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि जौनपुर जिले की जफराबाद और केराकत विधानसभा सीटों पर सुभासपा अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है. हालांकि, सीटों के अंतिम बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के समय तस्वीर स्पष्ट होगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी घटक दल अपने-अपने स्तर पर संगठन और बूथ की तैयारी कर रहे हैं. सीटों के बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि जब सरकार बनाना लक्ष्य है तो आपसी विवाद का कोई कारण नहीं है.
बोले- राजभर समाज का मुख्यमंत्री बने
प्रदेश के बंटवारे और मुख्यमंत्री पद से जुड़े सवाल पर ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि वह पिछले करीब 24 वर्षों से यह बात कहते आ रहे हैं कि यदि उत्तर प्रदेश का बंटवारा होता है तो प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री राजभर समाज से होना चाहिए. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उस समय तक वह रहेंगे या नहीं, यह भविष्य की बात है. उन्होंने कहा कि इस विषय पर पार्टी में बातचीत चलती रहती है और पूर्वांचल के लोगों की राय भी महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि जनता की इच्छा और राय को ध्यान में रखा जाना चाहिए.
कानून व्यवस्था पर सरकार का किया बचाव
प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मंत्री ने भाजपा सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सरकार के काम का मूल्यांकन राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर किया जाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकारों के मुकाबले मौजूदा सरकार में बड़े अपराधियों और माफिया पर कार्रवाई हुई है. उन्होंने कहा कि छोटी-मोटी घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो बड़े माफिया का प्रभाव काफी हद तक समाप्त हुआ है. सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त कार्रवाई की है.
सड़क, शौचालय और डिजिटल लाइब्रेरी का किया जिक्र
ओमप्रकाश राजभर ने सरकार की विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि गांवों में सड़क, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर काम हुआ है. उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी का जिक्र करते हुए कहा कि अब गांव के युवाओं को पढ़ाई के लिए हर बार शहर जाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने बताया कि गांव-गांव उत्सव भवन बनाए जाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है और इसके लिए सरकार की ओर से बजट उपलब्ध कराया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार काम कर रही है.
सपा सरकार पर भी साधा निशाना
मंत्री ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उस समय सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार और सिफारिश का बोलबाला था. उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार में बड़ी संख्या में युवाओं को बिना पैसे के सरकारी नौकरी दी गई है. उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर राजनीतिक तंज कसा और कहा कि सरकार के विकास कार्यों को जनता के सामने जमीनी स्तर पर देखा जाना चाहिए.
जफराबाद विधायक को लेकर भी बोले राजभर
जफराबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक को लेकर ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि विधायक सुभासपा के चुनाव चिन्ह पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की टोपी पहनकर राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि उनकी पार्टी अपने संगठन के दम पर चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है. ओमप्रकाश राजभर ने अपने विधानसभा क्षेत्र जहूराबाद का भी जिक्र किया और विपक्षी दलों को वहां चुनाव हराकर दिखाने की चुनौती दी. उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत किया जा रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में संगठन पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा.