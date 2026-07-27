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राहुल गांधी को बताया अखिलेश का बॉस... ओपी राजभर बोले- 'कांग्रेस बीस और सपा उन्नीस रह गई'

Lucknow News: ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक बार फिर निशाने पर लिया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 27, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:52 PM IST
राहुल गांधी को बताया अखिलेश का बॉस... ओपी राजभर बोले- 'कांग्रेस बीस और सपा उन्नीस रह गई'

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