राहुल गांधी को बताया अखिलेश का बॉस... ओपी राजभर बोले- 'कांग्रेस बीस और सपा उन्नीस रह गई'

राजभर ने दी अखिलेश यादव को सलाह

राजभर ने अपनी पोस्ट में लिखा, "हम समझाते थे आपको कि ट्विटर, एसी-पीसी छोड़ के जमीन पर आइए, ड्रामा की बजाए काम करिए. लंदन-पेरिस घूमने की जगह यूपी के बौद्ध सर्किट का चक्कर लगाइए. दिल्ली जाने की बजाए आजमगढ़ के गैर-यादव भाइयों का ध्यान दीजिए." राजभर ने बीते दिनों पीएम आवास पर हुए कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव से सवाल किया कि वहां किस बूते आप नून डाल कर भंडारी बनने गए थे. देखे न आपके बड़े भाई कैसे लोट गये जमीन पर, कपड़वा-वपड़वा सब मिट्टी में सान लिये, एक गोड़ का जूता हेरवा दिये...ये सब कारनामा आप काहे नहीं किये? राजभर ने अखिलेश यादव को सलाह देते हुए पोस्ट में आगे लिखा, "हमारी सलाह है कि आप अब सार्वजनिक रूप से खुलकर मान ही लीजिए कि 'राहुल गांधी जी आपके ब्लॉक में बड़के भैया हैं'. मानेंगे कि नहीं?"