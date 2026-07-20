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'वोट बैंक के लिए मौलानाओं के सामने नाक रगड़ सकते हैं'... अखिलेश पर ओपी राजभर का तीखा हमला

Lucknow news: ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक बार तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मौलाना जरजिस अंसारी के बयान पर अखिलेश चुप क्यों हैं?.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 20, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:28 PM IST
'वोट बैंक के लिए मौलानाओं के सामने नाक रगड़ सकते हैं'... अखिलेश पर ओपी राजभर का तीखा हमला
Image Credit: फाइल फोटो

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