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PDA के बाद MY भी बचाना मुश्किल? राजभर बोले- राहुल गांधी और ओवैसी से घिर गए अखिलेश

Lucknow News: राजभर ने अखिलेश यादव को सीधे संबोधित करते हुए कहा है कि उनकी लड़ाई सिर्फ NDA से नहीं है, बल्कि इस बार उन्हें 'अपनों' से भी लड़ना पड़ेगा.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 28, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:55 PM IST
PDA के बाद MY भी बचाना मुश्किल? राजभर बोले- राहुल गांधी और ओवैसी से घिर गए अखिलेश

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