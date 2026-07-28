PDA के बाद MY भी बचाना मुश्किल? राजभर बोले- राहुल गांधी और ओवैसी से घिर गए अखिलेश

‘PDA सरक गया, अब MY बचाने की हालत’

राजभर के पूरे पोस्ट का सबसे बड़ा हमला अखिलेश यादव के PDA और MY समीकरण पर है. उन्होंने दावा किया कि PDA अब अखिलेश यादव के हाथ से सरक चुका है और स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि सपा को अपना MY यानी मुस्लिम-यादव गठजोड़ बचाने की चिंता करनी पड़ रही है. राजभर ने इसी दावे को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जमीन पर सपा की स्थिति वैसी नहीं है, जैसी उसके नेतृत्व को दिखाई देती है. उन्होंने अखिलेश यादव को जमीनी हकीकत समझने की सलाह देते हुए कहा कि वह लोगों के बीच जाएं और वहां की स्थिति को खुद देखें.